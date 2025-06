Francisco Reyero: «Creo que Europa se hace de menos ante las amenazas de Trump»

La política convertida en espectáculo llega a la Feria del Libro de Cádiz de la mano de uno de los periodistas españoles que mejor conoce los entresijos de la escena estadounidense. Francisco Reyero (Sevilla, 1971), primer autor español en publicar un ensayo sobre Donald Trump, presentará 'Trump, el león del circo' (El Paseo Editorial), una mirada afilada y documentada sobre el ascenso del magnate neoyorquino y su irrupción en la política global como fenómeno mediático.

Reyero —corresponsal en Washington y Nueva York en las presidenciales de 2016, 2020 y 2024— conversará con Javier Benítez, director de Canal Sur Radio Cádiz, en una charla titulada 'Trump y el mercado de la atención', donde abordarán cómo el expresidente ha transformado las reglas del poder a golpe de telerrealidad, redes sociales y escándalos. Autor del premiado artículo 'Let Me Saber' y voz del programa El Flexo y del pódcast Atlantic Express, Reyero explora en su obra no solo al personaje, sino el ecosistema que lo hizo posible. Una cita imprescindible para entender cómo el entretenimiento ha conquistado la política.

—'Trump, el león del circo' se publicó en 2016, anticipando su posible vuelta a la Casa Blanca. ¿Qué fue lo que le llevó a prever que Trump podría regresar al poder?

—En su primera y feroz campaña electoral, la de 2016, Trump cimentó su poder mediático. Dio con la fórmula de atracción y espanto que reventaba las audiencias. La televisión se rindió a sus delirios, mentiras y disparates. Llegó a decir que cobraría por los debates electorales porque él, y sólo él, era el daba audiencia. Lleva 10 años siendo el individuo más famoso del Planeta y su capacidad para ganar la atención es inagotable. El modelo informativo ha mutado y él se ha adaptado sin escrúpulos y con eficacia. Compitió en 2020 por la reelección y perdió pero no desapareció de la escena mundial. Y en la más reciente campaña electoral de 2024, Trump incrementó su nivel de crueldad y la exigencia de adhesión. Otro día hablaremos del respeto a la ley, a la convivencia y a la ética.

—Cuando un lector se acerca a este ensayo, ¿qué tipo de mirada sobre Trump —y sobre el poder en general— se va a encontrar en sus páginas?

—El libro desmenuza sus técnicas y ofrece detalles sobre su alianza con los medios para llegar al poder. El lector conocerá bien cuál es su origen y su personalidad. El sistema estadounidense no ha encontrado una vacuna para alguien como Trump, que se resistió a dejar el poder tras perder las elecciones de 2020, llamó a tomar el Capitolio y cuatro años después, cuando parecía extirpado, está de nuevo en la Casa Blanca.

—¿Cádiz acoge la presentación del libro el jueves en un momento político bastante convulso en España y el mundo. ¿Qué aprendizajes ofrece su análisis de Trump para entender y enfrentar la situación política actual?

—Decía Kagan, y lo cita Marina en su último libro, que «Europa intenta apelar a la conciencia del monstruo», para referirse a Trump. Creo que Europa se hace de menos ante las amenazas de Trump. Somos un continente ordenado, con los valores y la historia del mundo. Como europeo, me gustaría que la UE avanzara en su cohesión y en la exportación de su modelo.

—'Trump, el león del circo' va ya por su segunda edición y ha tenido una acogida notable desde su publicación. ¿A qué cree que se debe el interés sostenido por esta figura tan controvertida, casi una década después?

—Es muy rentable mediáticamente. Ha sido capaz de establecer alianzas con poderes muy dispares y, además, resulta -aparentemente- imprevisible. Eso mantiene un interés permanente. Se esgrimen los «chequeos de veracidad» para controlar sus miles de mentiras y la actitud vengativa y antidemocrática de Trump, pero, obviamente estos «chequeos de veracidad» no han sido eficaces.

—Menciona la importancia del espectáculo y la telerrealidad en la política actual, con Trump como gran exponente. ¿Cree que esta mezcla entre entretenimiento y política ha cambiado la manera de entender el poder?

— Trump ya había cumplido 60 años y era una celebridad pasada de moda, cuando Mark Burnett, el creador de La Voz o Supervivientes, le ofreció presentar El Aprendiz. Tras recuperar su popularidad con un programa de gran éxito, se planteó competir por la presidencia de Estados Unidos. Y su jugada ganadora se ha prolongado durante al menos 10 años. Salvando las distancias, Zelensky, el presidente de Ucrania, también proviene del mundo de la actuación y las series.

—¿El espectáculo ha sustituido al debate de ideas en la política actual?

—El espectáculo, la banalización y el uso de la comicidad son técnicas de distracción, de robo de nuestra atención. Esa capa de entretenimiento se ha hecho tan espesa que impide abordar los debates con el decoro debido. Los escándalos y los delincuentes resultan más amables, más tolerables, cuando protagonizan memes o pequeñas historias hechas con inteligencia artificial. Piense en nuestro entorno más cercano.

—¿La relación entre Trump y los medios ha evolucionado en estos últimos años?

—Trump ha sido condenado y arrastra numerosos escándalos, pero eso no le ha impedido llegar a la presidencia. En España, casos como los de Koldo, Cerdán o Ábalos también están sacudiendo la confianza pública.

—¿Sigue importando la integridad moral en política o ya no es un requisito real para llegar al poder?

— El filósofo francés Frédéric Gros tiene un ensayo que contesta esta pregunta, 'La Vergüenza es Revolucionaria'. Ese sentimiento ha sido erradicado. Esa falta de vergüenza o bochorno íntimo, explica lo que vivimos y cómo se han aceptado esta nueva dinámica.

—Nos hemos acostumbrado ya a que los líderes políticos puedan mentir o corromperse. ¿Dónde está la línea roja?

—¿En la aniquilación física del adversario? Se ha aceptado la difamación del adversario, el acoso mediático, las campañas denigratorias, el asalto a los vínculos familiares, las mentiras multiplicadas, los chantajes. Por no respetarse, no se respeta ni la enfermedad.