Exigen la recuperación integral del Cementerio de los Ingleses de Cádiz: «El abandono es absoluto»

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha exigido al equipo de gobierno una actuación «urgente e integral» para la recuperación del parque conocido como el Cementerio de los Ingleses, un espacio verde de gran potencial que se encuentra en un «estado de abandono absoluto». Torres, que visitó la zona acompañado por vecinos y miembros de la ejecutiva local del PSOE, pudo constatar el «lamentable» estado que presenta este espacio.

«Nos encontramos con bancos rotos, graves problemas en la solería que suponen un peligro para los viandantes, pintadas en todo el perímetro y una falta de limpieza más que evidente», ha advertido el portavoz socialista, que no es la primera vez que denuncia esta situación. Para Torres, resulta incomprensible que se deje sumida en la dejadez esta zona verde, más aún teniendo en cuanta la falta de parques y jardines en la ciudad de Cádiz. «Puede que sea uno de los espacios públicos en un estado más deplorable de toda la ciudad, y resulta especialmente llamativo que un parque de estas dimensiones, rodeado de viviendas, no merezca la más mínima atención por parte del equipo de gobierno», ha señalado.

Durante la visita, los propios vecinos trasladaron su malestar por la degradación progresiva de un parque que debería ser un punto de encuentro y ocio para las familias del entorno. «En su lugar, la falta de mantenimiento lo ha convertido en un lugar inhóspito y descuidado», ha incidido Torres.

Asímismo, el portavoz socialista ha puesto el foco en la necesidad de «poner en valor esta zona de la ciudad, dotándola de nuevas instalaciones y un mantenimiento adecuado que hagan que a los gaditanos y gaditanas les apetezca estar aquí». El portavoz socialista ha contrapuesto la falta de inversión en los barrios con el gasto municipal en otros ámbitos. «Vemos cómo el alcalde no tiene ningún complejo en destinar recursos económicos a cualquier iniciativa festiva que se le ponga por delante y, sin embargo, es incapaz de garantizar la conservación y renovación de un espacio público tan necesario como es el Cementerio de los Ingleses», ha criticado.

«Parece que para Bruno García hay gaditanos de primera y de segunda. El cuidado de los barrios, la limpieza y el estado de los parques no pueden estar al final de la lista de prioridades», ha aseverado Torres. Por todo ello, el grupo municipal socialista reclamará en el Ayuntamiento las medidas oportunas para poner en valor este espacio y garantizar su conservación futura para los vecinos y vecinas de la ciudad», ha concluido el portavoz.