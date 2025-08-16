Las Esclavas ultima los trabajos por el derrumbe de su iglesia que ya cuenta con un nuevo proyecto

En unas semanas se cumplirán tres años del inesperado derrumbe de la iglesia del colegio gaditano de Las Esclavas. Situado en plena Avenida de Andalucía, aquel 22 de septiembre de 2022 está marcado en rojo para toda la familia educativa del centro. El techo de la iglesia se derrumbaba a primera hora de la mañana de ese jueves sin que, afortunadamente, el suceso causara daños personales.

Los alumnos tampoco se vieron afectados, porque la iglesia, aunque estaba en el interior del colegio, se encontraban separada de las aulas. De hecho, ya se habían trasladado a otras zonas del centro las aulas anexas a esta capilla.

Ahora, y cerca de cumplirse una nueva efeméride, en el centro se están llevando a cabo tareas de demolición de aquellos edificios que pudieran tener algún tipo de riesgo de derrumbe. De hecho, la iglesia lo tenía y se iba a derrumbar pero de una manera controlada, no como sucedió.

Los trabajos, que ejecuta la empresa vasca Erri Berri se centran ahora en la casa parroquial donde habitaban las monjas antes de la caída de la iglesia. «Cuando se produjo el derrumbe ellas se fueron a Jerez. Se han hecho diversos estudios muy minuciosos porque el derrumbe de la iglesia estaba esperado pero no como se produjo a plomo. La iglesia presentaba desperfectos que obligaban a su derrumbe de una manera controlada. Al final todo fue muy escandaloso«, reconocen a La Voz fuentes de la Asociación de Madres y Padres del colegio.

Con ese derribo, y tras un estudio importante, no habrá más problemas de cimientos en el colegio a la espera de contar con una nueva iglesia. «El colegio ya tiene el proyecto para un nuevo templo distinto a la que había para que sea un espacio de convivencia. Todo dependerá de la financiación de la misma, por eso no tenemos una fecha para que contemos con una nueva iglesia», explican desde el AMPA.

Recuerdan que el objetivo es que se vuelva a tener un lugar para la eucaristía pero distinto. «La que teníamos antes era muy grande y la idea ahora es hacer un espacio multiusos si se puede llamar así en la que se puedan hacer eucaristías pero solo del colegio. Utilizar todo el espacio, tanto de la iglesia como la casa parroquial, para otros usos«.

La financiación y las fechas son los problemas a los que se enfrenta ahora el centro educativo. «No sabemos en cuánto tiempo se va a poder ejecutar la obra porque ya se ha hecho un desembolso importante para el estudio tras el derrumbe, de cara a determinar si había más partes de peligro de derrumbe. Lo único que se ha encontrado era esta casa parroquial y por eso se ha tomado la decisión de demolerla».

«Las familias echamos de menos la iglesia porque se hacía mucha vida allí y al final tenemos que hacerlo en San José que es la parroquia que nos corresponde», explican desde la Asociación de Madres y Padres de la colegio Las Esclavas.

