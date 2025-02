El edificio Valcárcel de Cádiz retorna a la Diputación Provincial

El pasado 27 de enero las administraciones implicadas en el proyecto Valcárcel volvían a hacerse la foto para anunciar que se ha alcanzado un -nuevo- acuerdo definitivo para su puesta en servicio como sede de una nueva facultad, sin concretar ninguna, aunque parece que la apuesta más firme es la del grado de Farmacia, como ya adelantó este medio.

En esa rueda de prensa, celebrada en el Ayuntamiento de Cádiz y protagonizada por el alcalde de la ciudad, Bruno García; la presidenta de Diputación, Almudena Martínez; el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; el consejero de Presidencia, Antonio Sanz; y el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, se habló de fechas y de presupuesto. Sin embargo, se obvió decir que el edificio ya no está en manos de la Universidad de Cádiz, sino que ha retornado a su propietario, la Diputación Provincial, al no haberse llevado ni un saco de cemento al antiguo centro de enseñanza, que sigue cerrado a cal y canto desde que en 2017 se cediera a la institución académica gaditana.

Fue justo el 19 de diciembre de 2017 cuando la Diputación de Cádiz formalizaba la cesión del edificio Valcárcel a la Universidad de Cádiz mediante la firma de un convenio que permitía que esta joya del neoclásico se convirtiera, tras las necesarias obras de rehabilitación, en la sede de la Facultad de Ciencias de la Educación, culminando, así, un complejo proceso de reversión de la titularidad del edificio y posterior cesión de éste a la UCA para usos universitarios.

No obstante, en la tercera estipulación de ese convenio se especifica lo siguiente: El cesionario deberá destinar los bienes cedidos a Facultad de Ciencias de la Educación. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27.1 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, los bienes cedidos revertirán a esta Diputación Provincial si en el plazo de 5 años no se destinan por el cesionario a los usos previstos o dejaren de estarlo antes de 30 años.

Así, al no haberse acometido obra alguna ni destinarse finalmente a la Facultad de Ciencias de la Educación, se vuelve a la casilla de salida a este respecto. Un detalle que no trasladaron en la rueda de prensa en la que se anunciaba el desbloqueo del proyecto para darle uso universitario al edificio, justo ahora que no está ya a disposición de la UCA y que, por tanto, resulta necesario volver a firmar un nuevo convenio entre Diputación y Universidad para poder seguir hablando del proyecto Valcárcel.

Sí se habló de otros futuros convenios, como los que deberán rubricar la Junta de Andalucía y la Diputación sobre la financiación para la rehabilitación del edificio, asumiendo Diputación la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, que podrá realizar sin ningún problema al ser suyo de pleno derecho. Y por su parte, la Universidad de Cádiz asumirá dotarlo de contenido universitario. Así, cada uno de estos pasos deberá tener su propio convenio.

Asimismo, también se anunció que este bien de interés cultural -de titularidad de la Diputación y que va a tener uso universitario- cuenta ya con una financiación superior a los 20 millones de euros. De estos, 3 corresponden a la Junta de Andalucía, otros 3 a la Diputación, que además también pone el edificio, un mínimo de 5 millones por parte del Ayuntamiento de Cádiz y una estimación en torno a los 10 millones por parte la Universidad de Cádiz en los próximos años para la adecuación de los espacios a uso universitario. Y se dio como fecha finales de este mismo año, 2025, para el inicio de la obra del histórico inmueble, tras este otro acuerdo alcanzado entre todas las administraciones implicadas.

