«Con el doble sentido de Cádiz aún le podemos ganar a la inteligencia artificial»

«Yo tocaba el cajón flamenco y como éramos varios Pepe pues un profesor de baile me sugirió que eligiera lo de Pepito el Caja, aunque con con los años prefiero Pepe. Tú sabes, aunque no me lo pueda quitar pero tampoco quiero ser como Ramoncín con los años».

Así comienza una entrevista con José María Moreno Rodríguez (Cádiz, 1978), mucho más conocido por ese nombre artístico cuyo origen desvela en la primera pregunta; Pepito o mejor dicho Pepe 'El Caja'. Porque la vida para este gaditano que lleva el humor de su tierra por bandera es la de una persona hecha a sí misma. Pepe es el gaditanismo con calma y sobre todo con muchísima elegancia. Se agradece.

La vida le ha hecho ser un currante y entender que todo tiene una etapa. De aquel humorista que «trabajaba todos los días» en el programa de Canal Sur con María del Monte y en el que se hicieron famosos sus chistes por bulerías, al que dio el salto a la tele anteriormente con María Jiménez en 'Bienaventurados'. De ahí al que luego ha sido hostelero durante casi una década y desde 2012 luce su arte en Onda Cádiz cada mes de concurso del Falla. Pepe ha sabido reiventarse y esperar su momento.

Por eso, 'Verano Salvaje', su espectáculo que el próximo 2 de agosto llevará al Baluarte de la Canderlaría de Cádiz, es humor 'made in Cádiz' pero de lo que uno vive en el día a día. «No es un espectáculo basado en Cádiz, sino lo que veo desde el prisma del gaditano de como ven a los turistas y cómo el gaditano trabaja y ddisfruta de su ciudad. Como vive un gaditano su verano», explica.

Con entradas aún a la venta en su web pepeelcaja.com, el humorista recuerda que «el gaditano en verano está siempre trabajando pero también de vacaciones. No valoramos la suerte que tenemos, lo valoramos con los pisos turísticos pero acabamos a las 2 y estamos en la playa. Tenemos mucha suerte de vivir en Cádiz. Esto lo extrapolo a muchos sitios de costa. La idea es preguntarle al público cómo es tu verano, los veranos son como las huellas dactilares que no hay dos iguales. Cada uno lo vive de una manera distinta«, reconoce.

Pepe hace humor en un momento en el que el debate sobre el turismo está en su plenitud. «Como siempre intento sacarle la parte buena a todo. Si hay pisos turísticos es porque se arreglan casas en Cádiz que se iban a caer. También hay una parte negativa de que Cádiz está de moda y se especula. Estoy en contra de eso. Pero entiendo que en vez de luchar tanto contra eso tenemos que buscar una solución para convivir y no perder nuestra esencia. Si Cádiz pierde al gaditano esta ciudad no es la misma. Lo que más le gusta al gaditano es el propio gaditano y los que vienen de fuera les gusta la forma de ser del gaditano. Sin con la especulación cada vez hay menos gaditanos esta ciudad va a ser menos Cádiz«, afirma.

Alejado de ese día a día televisivo que vivió antaño con María del Monte y también con Juan y Medio, no se olviden, Pepe el Caja reconoce que «lo que me da el Carnaval en Onda Cádiz es mucho. Son 30 días en los que estoy muy a gusto y me ayuda mucho a estar en el foco. Eso hace que todos los años entre 25 y 30 bolos hago al año, muchos por Andalucía«, reconoce cuando está a punto de cumplir 20 años en el mundo del espectáculo.

¿El gaditano tiene arte por ser gaditano? Pepe se ría antes de responder recordando que «malajes hay en todos lados. Hay gaditanos que tienen arte desde nacimiento, pero si piensas el concepto que tiene el resto de España del andaluz es el perfil del gaditano. Que cada uno piense lo que quiere pero no puedes ir en contra de lo que piensa la gente todo el día. Hay gente que trabaja todo el año para sacar una agrupación del Carnaval», reconoce eliminando ese estereotipo del gaditano vago.

Por hablar de referencias, Pepe no oculta que «me encanta Berto Romero sin ser andaluz«. Al respecto entiende que »hay muchos tipos de humor pero lo importante es que te haga reir. No hay que analizarlo. Lo que me encanta es la ironía y el doble sentido, esa identidad no se puede perder en Cádiz. Con la ironía y el doble sentido aún le podemos ganar a la inteligencia artificial«.

«Al humor se le tiene miedo por eso el Carnaval tiene tanta fuerza»

El panorama humorístico, sobre todo a nivel regional y local, deja opciones para todos los gustos, sin olvidar que en Cádiz gente como Manolo Morera, Javi Aguilera o Carlos Mení está en un gran momento. Cómicos que vienen del Carnaval, todo lo contrario que Pepe el Caja. «Con los humoristas pasa como con las agrupaciones que no tienen barrio. Voy todos los días a la Caleta y si me ponen una foto de una persona no veo que sea caletero. Los que salen del Carnaval como lo han hecho bien en el Falla tienen un público importante. Hay que abrazar las cosas sin más«, quitando hierro al asunto.

Y sin dejar de hablar del Falla, Pepe cree que la fiesta grande de Cádiz siempre irá a más por una razón sencilla: «Al humor le tienen miedo por eso el Carnaval coge cada vez más fuerza porque con humor se dicen más cosas».

El 2 de agosto tendrá ese encuentro con su Cádiz de su alma en el Baluarte. Un espectáculo en el que «me gustaría que la gente dijera que se lo ha pasado bien, sobre todo porque lo que hay que vender es la verdad. Yo cuento cosas que he visto o me han pasado. Cuando cuentas esas cosas desde tu punto de vista vendes la verdad. Quiero que la gente disfrute y que haya una conexión con el público«, destaca, recordando que quizás el mejor piropo tras su 'show' sería: 'Hijo cuando vienes otra vez', concluye como no puede ser menos entre risas.