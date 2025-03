El doble discurso de Kichi sobre la okupación

La problemática de la okupación ha terminado este viernes por sorpresa protagonizando la rueda de prensa de la junta de gobierno local que cada semana se realiza en el Ayuntamiento de Cádiz en torno a las aprobaciones de diferentes áreas que decide el equipo de Gobierno dirigido por Bruno García.

El tema ha surgido en torno a raíz de transcender la denuncia presentada por el Consistorio gaditano por la okupación de una mujer que se encuentra de manera ilegal en una vivienda pública de la ciudad que no tiene asignada. La oposición realizó a este respecto una denuncia en boca del concejal socialista Óscar Torres en el pleno de este pasado jueves y, tras ello, el alcalde ha querido aclarar algunos puntos sobre dicho asunto.

El regidor ha lamentado que la oposición «haga demagogia e intente sacar rédito político» de problemas de este calado. Según ha querido detallar esta ciudadana ha sido atendida debidamente y agentes de Asuntos Sociales se han reunido con ella «hasta en nueve ocasiones». «Ocupa un espacio público, una vivienda pública, el Ayuntamiento tiene que velar por ello y por eso se presenta la denuncia», ha insistido aclarando que, aún así, el concejal pidió al juzgado la paralización del lanzamiento hasta que se le pudiera encontrar una solución y no se quedara en la calle, trámite que se encuentra en curso.

En este sentido, Bruno García ha redundado en explicar los criterios sociales que hay que seguir en situaciones «tan delicadas y dolorosas como esta». «Por desgracia hay muchas más y hay que seguir criterios absolutamente técnicos hechos por profesionales donde hay que tener en cuenta todo. Hay una lista de demandantes, esa lista existe y valora la situación personal de cada uno. Hay más de cien personas con nombres, historias, estaría mal que okupar un espacio público fuera por delante», ha afirmado. De esta forma, el regidor ha insistido que el Ayuntamiento tiene que velar por «un orden social». «¿El PSOE pide que me salte la lista?», se ha preguntado.

El alcalde muestra el listado (con las identidades borradas) de los denuncias por Procasa durante la alcaldía de Podemos. francis jiménez

Y ha sido en este momento, cuando se refería a este tipo de lenguajes «demagógicos» cuando ha echado la vista atrás y ha desvelado a los medios una información acerca de la gestión que sobre este asunto de okupaciones hacían el equipo de Gobierno de Podemos capitaneado por Kichi y que, durante todo su mandato, enarboló la bandera de las políticas sociales referidas con especial redundancia al derecho a la vivienda.

Así ha informado y también ha mostrado hasta veinte denuncias que Procasa puso durante el Gobierno de José María González a personas que estaban okupando viviendas de forma ilegal. De ellas, tres llegaron incluso a lanzamientos, es decir, a ser expulsados judicialmente de esos pisos. «No paraban los desahucios. Os mintió», ha afirmado.

Sin embargo, el alcalde ha defendido que son situaciones en las que hay que aplicar los «criterios sociales establecidos» y seguir los listados de personas en ese riesgo que llevan los profesionales. «Yo defiendo ese orden, esa convivencia. No es decisión mía quien va a cada casa y vamos a seguir defendiendo ese listado como norma de convivencia. Que se use la política en esto no ayuda a nadie, ni a esa persona ni a nadie», se dirigía a PSOE y a Adelante Izquierda Gaditana.

Este periódico ha podido constatar que dichas denuncias de la 'era Kichi' se pusieron desde el año 2015, y de ellas y tras resolución judicial, las órdenes ejecutorias de lanzamientos se produjeron, dos en 2022 y uno en 2021. Todas esas denuncias se hicieron por «falta de pago» y no por okupación de espacio público.

Actualmente, y según información del Ayuntamiento, durante el mandato de Bruno García, Procasa ha denunciado seis okupaciones. Ninguna de ellas por impago.