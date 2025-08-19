Denuncian esperas «de hasta 45 días» de los vecinos de Cádiz para ver a su médico

Adelante Andalucía denuncia la situación límite que atraviesa la atención primaria en la ciudad de Cádiz, donde los retrasos para una cita médica se han convertido en la norma.

La formación andalucista de izquierdas, a través de su portavoz municipal, David de la Cruz, ha recibido la denuncia de varios vecinos de barrios como el de la Laguna que «tras días intentando pedir cita a través de la aplicación, finalmente reciben respuesta para dentro de 45 días, en algunos casos hasta el mes de octubre. Es inaceptable que un vecino con molestias, dolor o incertidumbre tenga que esperar más de un mes y medio para que lo vea su médico, jugando no sólo con su tiempo, sino lo que es peor, con su salud y con su bolsillo», señala.

De la Cruz denuncia que esta situación, propiciada por el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, está privatizando la sanidad pública de dos formas: «entregando cantidades indecentes de dinero a las clínicas privadas y obligando a la gente a pagar por un derecho fundamental».

El portavoz ha advertido de que esta política está generando «una sociedad de clases, donde quienes pueden permitírselo, aunque sea con mucho esfuerzo, acceden a la salud, mientras quienes no tienen recursos directamente se quedan sin atención». Asimismo, ha rechazado los últimos anuncios de la Junta y del propio Ayuntamiento gaditano. «Que no nos vengan con la milonga del nuevo hospital o del nuevo centro de salud en el Mentidero. La realidad es que el PP nos está arrebatando la sanidad pública, lo más valioso que teníamos como sociedad».

En este contexto, Adelante Andalucía muestra su total apoyo a las Mareas Blancas de Andalucía, «que están haciendo una labor incansable para denunciar esta situación y defender la sanidad pública». De la Cruz ha recordado que el próximo 2 de septiembre se entregarán más de 50.000 firmas para una Iniciativa Legislativa Popular en la Oficina del Censo Electoral que, precisamente, pone de relieve «la desastrosa situación, las demandas de las plantillas sanitarias que sufren una precarización indecente y las demandas de la ciudadanía harta ya de listas de espera y de sufrir las consecuencias de las políticas privatizadoras del PP en favor de sus propios beneficios y la de sus amigos empresarios, mientras nos arrebatan la sanidad pública y juegan con nuestra salud», concluye.