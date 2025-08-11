Denuncian el "caos" vivido con los autobuses urbanos en Cádiz durante el fin de semana

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha calificado de «insostenible» la situación del servicio de autobuses urbanos en la ciudad y ha exigido al alcalde, Bruno García, que «dé una solución urgente al desastre del transporte público que sufren los gaditanos y gaditanas a diario».

Torres ha denunciado el «caos» vivido durante este último fin de semana, en el que hasta cuatro autobuses han visto paralizada su actividad por averías y problemas mecánicos. Uno de los incidentes más graves fue el de un vehículo que sufrió un incendio en el motor, un suceso que evidencia el estado límite de la flota actual, que en muchos casos son vehículos que superan los 20 años de antigüedad.

«El tiempo pasa, los meses pasan y siguen acumulándose los problemas y las incidencias en el transporte urbano, poniendo en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores», ha lamentado el portavoz.

A estas graves averías se suma una constante que empeora la calidad del servicio, especialmente durante los meses de verano: la sustitución de vehículos durante sus rutas diarias por fallos en el aire acondicionado. «Es intolerable que los gaditanos tengan que soportar estas condiciones tercermundistas en un servicio público esencial», ha señalado Torres.

Desde el PSOE se insiste en que la única solución real y a largo plazo es la licitación de un nuevo contrato. «Llevamos meses, incluso años, advirtiendo de la urgencia de renovar la concesión», ha recordado el portavoz socialista. En este sentido, ha criticado duramente la inacción del gobierno de Bruno García. «Hay que recordar que en la campaña electoral de mayo de 2023, Bruno García prometió que licitaría el contrato. Han pasado más de dos años y lo único que sabemos, porque lo reconoció en el último pleno del 31 de julio, es que no está de acuerdo con la estructura de costes que se aprobó hace más de dos años con el anterior equipo de gobierno por lo que volvemos a la casilla de salida«.

Para Torres, «cada bandazo de Bruno García no hace más que retrasar una licitación que es imprescindible para la ciudad». El portavoz ha querido subrayar la importancia de los plazos administrativos en un proceso de esta magnitud. «No podemos obviar los tiempos que esto conlleva. Una licitación de esta envergadura supone un tiempo de tramitación de un año o un año y medio hasta su adjudicación. De hecho, a este respecto, Óscar Torres le ha exigido al alcalde que busque alguna solución para mejorar la desastrosa situación de la flota de autobuses porque ese año y medio que queda hasta la adjudicación del contrato, es un tiempo insostenible para el estado en el que se encuentran los autobuses urbanos de la ciudad.

Así mismo, el portavoz del PSOE también ha advertido que el hecho de que se adjudique un nuevo contrato no trae consigo la puesta en marcha de nuevos autobuses de manera inmediata. «Lo hemos visto con el servicio de la limpieza; aunque la nueva empresa concesionaria entró en servicio hace casi dos años y medio, a día de hoy aún se está trabajando con maquinaria antigua en muchos casos. Con los autobuses pasará lo mismo, y cada día que pasa sin iniciar el proceso es un día más de caos y de un servicio deficiente para Cádiz», ha concluido Óscar Torres.