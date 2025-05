Denuncian el abandono de un polluelo de gaviota herido en los jardines de las Puertas de Tierra en Cádiz: «Hay cosas que no tienen nombre»

Un vecino de Cádiz ha remitido este miércoles por la mañana un vídeo a este periódico en el que denuncia el abandono de un polluelo de gaviota herido en los jardines de las Puertas de Tierra de la ciudad.

«Buenos días. Puertas de Tierra. Cádiz. Llevo 24 horas intentando que alguien venga a ayudar a este polluelo de gaviota. He llamado a todos los teléfonos de emergencias de la provincia y 24 horas después aquí no viene nadie, no toman una decisión... Al menos que venga alguien y la recoja«.

«Es la primera vez que grabo un vídeo de estos, pero hay cosas que no tienen nombre. Sé que es una gaviota. Y no es un animal protegido, no es un animal doméstico, pero este polluelo lleva 24 horas en los jardines de las Puertas de Tierra de Cádiz, solo, con un ala rota«,

Este ciudadano de Cádiz, que ha llamado a Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil, afirma que el resto del animal parece estar en buen estado, pero pide ayuda para que no siga solo y abandonado.

También ha llamado por teléfono a 112 emergencias «para que pasarán el aviso al Centro de Aves de El Puerto de Santa María«. »Llamadas tanto ayer por la tarde como hoy por la mañana«, matiza.

Y añade, con el foco puesto en la mínima ayuda que puede estar recibiendo el polluelo: «Los transeúntes le proporcionamos agua».