Crystal Fighters, Rozalén y Zahara, corazón a corazón y mucho baile para la gran noche del verano del NOSINMÚSICA en Cádiz

Cádiz volvió a ser este viernes el mejor refugio del calor con el refrescante baño de música en directo y buen ambiente a orillas del mar que siempre regala el festival NOSINMÚSICA y que, en esta nueva edición, concentró en una única e intensa jornada a artistas tan rotundos como Crystal Fighters, Rozalén y Zahara para ofrecer una noche inolvidable junto al Muelle Reina Victoria.

La jornada comenzó con las sesiones del gaditano Ramón Basso, que dio la bienvenida al los primeros asistentes junto a Juanca Supersub dj set que siguió amenizando la tarde noche. El que fuera batería del añorado grupo jienense Supersubmarina ofreció una sesión generosa de hits del indie nacional e internacional de las dos últimas décadas con las que el público comenzó a calentar motores para lo que estaba por venir.

Y es que unos instantes después sería el turno del ciclón de Zahara, una artista única con una de las puestas en escena más auténticas de las que giran actualmente por el país, la de su tour Lento Ternura, y que se metió al público en el bolsillo al sonar los primeros acordes de la preciosa Formentera. De la autobiográfica Merichane a la reivindicativa La bestia pasando por la coreada Tus michis -convertida ya en algo más que un himno generacional-, la de Úbeda demostró que se mueve con soltura por el pop y la electrónica sin llegar a dejar del todo atrás a aquella jovencísima cantautora que irrumpió en el panorama musical emocionando con un tema como Con las ganas que sigue sonando igual de bien tras el paso de los años y con la acústica del interior de un wc químico.

Otra mujer de bandera, Rozalén, sería quien le tomase después el pulso al escenario acompañada por su banda e irradiando energía y ganas de disfrutar con unas canciones que ya son, por méritos propios, un poco de todos. La artista, que venía a Cádiz con las canciones de su último álbum, El abrazo, se paseó con soltura por un nutrido repertorio en el que tienen cabida temas que remiten al folk más popular, como Te quiero porque te quiero, y hasta al rap de Mis infiernos, sin dejar a un lado auténticas banderas de su prolífica carrera como Vivir, Girasoles o La puerta violeta, con la que saltó entre el público para darse un baño de amor entre el público y demostrando la conexión, corazón a corazón, que tiene con sus seguidores.

La noche aún tenía reservada la fiesta en mayúsculas con la banda británica (y española) Crystal Figthers, especialista en poner patas arriba a todo el festival por el que pasa y un seguro de vida cuando se trata de ofrecer espectáculo y mucho baile. Curtidos con éxito en algunos de los escenarios más exigentes, el grupo derrochó color y lentejuelas con sus temas más bailables y su estilo personalísimo mezcla de rock, indie, punk, funk y electrónica. Canciones como Yellow sun, Love is all I got, All night, Turn up the love o Love natural pusieron altas dosis de fantasía a una noche a la que aún le faltaba el explosivo cierre de Cycle.

El grupo de electropop que fascinó en 2005 con temas tan recordados como Confusion!!! o Perfect pervert está de vuelta a los escenarios con imagen y hasta formación renovada pero con la misma energía y descaro de siempre para hacer que el público entre en perfecta comunión con ellos.

Un año más, el NOSINMÚSICA se convirtió en el escenario soñado para reunir a un grupo de artistas de primer nivel con un público con muchas ganas de pasarlo bien. Una noche que fue verano en estado puro y que, con el mar como testigo de excepción, volvió a reivindicar lo bien que suena la música en el Sur.

Una noche que ha vuelto a ser posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación de Cádiz y al Puerto de la Bahía de Cádiz; gracias al trabajo de los cuerpos de seguridad, bomberos y servicios sanitarios de la ciudad; gracias a la colaboración de los patrocinadores; gracias al talento y cariño de los artistas y de sus equipos; y gracias a la confianza que vuelve a dar el público con su asistencia.

