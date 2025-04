De la Cruz: «El equipo de Gobierno de Bruno García mira más por la gente de fuera que por los vecinos de Cádiz»

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha iniciado su balance de la gestión realizada por el Gobierno local de Bruno García en este 2024 sin echar la vista atrás, sino centrándose en el presente, acordándose de los cuatro trabajadores que «han sido despedidos en estas fechas por el Ayuntamiento de Cádiz» y que son, en algunos casos, «conserjes de la escuela pública de Cádiz, en concreto del colegio Tierno Galván, lo que ha provocado un gran deterioro y una dificultad en la convivencia» de ese centro educativo.

Asimismo, también se ha acordado tanto de los trabajadores como de las personas usuarias de los servicios de la Delegación municipal de Asuntos Sociales, «que está absolutamente desbordada». «Hay centros, como el de la barriada de La Paz, que están atendido en un horario reducido porque no hay personal», al tiempo que «hay usuarios que todavía siguen sin cobrar las ayudas sociales de los meses de noviembre y diciembre», ha denunciado.

Y ha proseguido: En la ciudad de «las luces de Navidad» hay actualmente «200 tramitaciones del bono social de la luz que no se están desarrollando», criticando al respecto que haya hogares en los que no haya suministro eléctrico cuando se ha invertido en esta ciudad «casi tres millones de euros» en luces navideñas.

Por todo ello, De la Cruz ha transmitido palabras de ánimo tanto para esas personas afectadas como para los trabajadores municipales que «se están dejando la piel para atender, en un número reducido, a la ciudadanía de Cádiz», sin olvidar a los trabajadores municipales que han sido «despedidos».

Tras esta introducción, se ha centrado en el balance municipal de 2024, «que podría ser perfectamente el balance de 2023, si no fuera por que hemos pasado de ser la ciudad que más invierte en Asuntos Sociales al desmantelamiento de este servicio». Y es que, según ha apuntado el líder de AIG, «seguimos igual o peor» en lo que respecta a los grandes proyectos de la ciudad»: «Valcárcel ya no va a ser Facultad de Educación; de la Ciudad de la Justicia seguimos sin saber nada; para el nuevo hospital no tenemos ni suelo; el Portillo no se ha comenzado; y sigue faltando ejecutar un 30% del Teatro del Parque», ha sintetizado.

Asimismo, ha lamentado que el equipo de Gobierno esté «mirando más por la gente de fuera que por los propios vecinos de Cádiz«, en una ciudad donde «sigue subiendo el precio de la vivienda y donde siguen proliferando las viviendas turísticas, sin que haya proyectada ninguna vivienda pública». Añadiendo también que Cádiz es la ciudad donde «más se ha invertido en alumbrado extraordinario, pero se siguen produciendo apagones a diario en distintos barrios», y donde «se está subiendo el precio del agua con un tarifazo obligando a las familias y a los pensionistas a tener que pagar más que nunca, mientras que no se le sube ni un solo céntimo a los cruceros».

«Cádiz es una ciudad que está sufriendo una sangría población importante, lo que conlleva que cada vez haya menos personas para recaudar impuestos para nuestras arcas municipales, y pese a ello sigue sin implantarse una tasa turística, por lo que menos personas se tienen que hacer cargo de la ciudad, provocando esto un deterioro en servicios como la limpieza, el mantenimiento urbano y el transporte público», ha reflexionado ante los medios de comunicación.

Por todo ello, De la Cruz mantiene que se debe priorizar un modelo de ciudad que piense menos en el visitante y más en los vecinos. E igualmente, ha pedido al equipo de Gobierno de Bruno García que «reflexione un poquito» sobre « a qué está dedicando el tiempo y las prioridades», añadiendo como ejemplo la decisión del alcalde de cambiar el nombre al estadio de la ciudad, «cuando en su día dijo que no era importante, y ahora lleva cinco meses enfrascado en saltarse la ley de Memoria Democrática y en que los técnicos le firmen un informe a medida que no va a existir porque es una irregularidad», ha incidido una vez más.

De cara a 2025, el grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana tiene intención de seguir realizando «la misma oposición que hasta la fecha», esto es, «basada en problemas de esta tierra y en el municipalismo, porque consideramos fundamental que seamos los vecinos y vecinas de Cádiz quienes tomemos las riendas de esta ciudad, puesto que somos los que conocemos los problemas de convivencia y los problemas más reales», ha concluido.