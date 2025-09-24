Cortes de tráfico en Cádiz por obras de mejora en avenida Segunda Aguada-calle Alcalde Blázquez

Las delegaciones de Tráfico y Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz anuncian que este jueves día 25 de septiembre está previsto el inicio de una nueva fase de la obra del «Proyecto de mejora de la red de Saneamiento en Avenida Segunda Aguada. Calle Alcalde Blázquez» y cuyo promotor es Aguas de Cádiz. La empresa constructora es Firmes y Carreteras S.A.

Lo que resta de obra de dividirá en 4 fases para intentar afectar lo menos posible en el tráfico de la zona:

Fase 1 (duración prevista: 2 semanas). Corte de tráfico en el acceso desde la Avenida de la Sanidad Pública a la calle Lepanto y a la calle Victoria Martin Barhie (antes calle Valencia).

El tráfico en general, para acceder a la zona deberá utilizar entradas alternativas como la Avenida Lacave (con acceso a calle Olvera / calle Trafalgar) o desde la glorieta existente en la intersección de Avenida Lacave con la Avenida Marconi, acceder por esta última a la propia calle Victoria Martin Barhie.

En relación al servicio de Transporte Urbano, se producirá un desvío de la línea 2 'Plaza España-Puntales-Loreto' sentido exterior. Como alternativa, una vez que se efectúa el cambio de sentido en Santo Tomás tomará la Avenida Sanidad Pública, calle Gibraltar, Glorieta de Zona Franca, Avenida Ronda de Vigilancia y calle Juan de la Cosa (Fin de trayecto).

Quedan afectadas las paradas de Avenida Marconi y de la calle Voluntarios de Extramuros. La parada de Marconi se efectuará en la parada de la Avenida de la Sanidad Pública (sentido exterior de la ciudad) una vez pasada la calle Pintor Justo Ruiz Luna, y la parada Voluntarios de Extramuros se efectuará cuando el autobús inicie el trayecto en sentido interior.

Fase 2 (duración prevista: 2 semanas). Corte de tráfico en el acceso desde la Avenida de la Sanidad Pública a la calle Lepanto. El acceso a la calle Victoria Martin Barhie (antes calle Valencia) queda abierto al tráfico.

El tráfico en general, podrá acceder a la zona utilizando, además de la calle Victoria Martín Barhie, entradas alternativas como la Avenida Lacave (con acceso a calle Olvera / calle Trafalgar).

En relación al servicio de Transporte Urbano, la línea 2 «Plaza España-Puntales-Loreto» recupera su itinerario habitual, aquel que viene realizando actualmente por la calle Victoria Martin Barhie (como consecuencia del corte de tráfico de la Avda. Marconi por obras).

Fase 3 (duración prevista: 1 semana). Zona de obra en la zona peatonal ajardinada. No afecta al tráfico.

Fase 4 (duración prevista: 2 semanas). Corte de tráfico en la salida de la calle Alcalde Blázquez a la Avenida de la Sanidad Pública.

El tráfico en general, para acceder a la Avenida de la Sanidad Pública podrá hacerlo por Avenida Lacave-Avda. Segunda Aguada - calle Trille. También, desde la propia calle Alcalde Blázquez, pueden utilizar el itinerario de calle Almuñécar – Avda. Segunda Aguada- Plaza Margarita Pérez de Celis (antes Fariñas Ferreño) – Avenida Sanidad Pública (únicamente en sentido interior de la ciudad).

En relación al servicio de Transporte Urbano, se producirá un desvío en el recorrido de la línea 2 «Plaza España-Puntales-Loreto» que afecta al servicio de la línea en sentido interior de la ciudad (dirección Plaza de España). El desvío se realizará desde la Avda. de Marconi desde donde se accederá a la calle Hidroavión Numancia - Calle Alejandrina Gessler Shaw (antes calle Girasol)- Avda. de la Sanidad Pública, donde se incorporará a su recorrido habitual.

Afección a las paradas: Se procede a la supresión de la parada de autobús de Avenida de Lacave, quedando como parada más cercana la parada de Cerro del Moro, situada en la Avda. de la Sanidad Pública. También se suprime la parada de Avda. de Alcalde Blázquez, quedando como parada más cercana la parada de Cerro del Moro, situada a unos 90 metros de distancia en la Avda. de la Sanidad Pública (sentido interior).