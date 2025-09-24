El Colegio de Médicos pide acabar con «las discusiones públicas» para tener el hospital lo antes posible

La necesidad de tener un hospital de referencia en Cádiz y su provincia es tal que hasta los profesionales del sector reclaman que cuanto antes comiencen las obras de una infraestructura vital para los pacientes y también evidentemente para los trabajadores sanitarios.

En días de dimes y diretes por parte de los actores protagonistas en la construcción del futuro hospital, desde el Colegio de Médicos de Cádiz piden calma y que se comience a ver cuanto antes el trabajo para que la nueva instalación sanitaria sea una realidad lo antes posible.

Recién elegida como presidenta del Colegio de Médicos gaditano, la doctora Felicidad Rodríguez lo explica así en los micrófonos de COPE. «En lugar de discusiones públicas sobre mecanismos y burocracia lo importante es que se pongan a trabajar ya para tener un hospital de referencia que es lo que necesita la población y por supuesto los pacientes», apunta.

Asimismo, la nueva presidenta habla de analizar de forma pormenorizada la situación sanitaria en la provincia de Cádiz. «Basándonos en un estudio de demografía médica queremos hacer un análisis en profundidad sobre las áreas del desempeño de los médicos y las situaciones laborales. Una radiografía exacta de lo que está ocurriendo en la provincia, tratando de solucionar los problemas y hablar con los responsables administrativos de nuestra tierra», apunta.

Preocupación por las agresiones

Otro de los grandes temas que preocupa al Colegio de Médicos y a todo el sector son las continuas agresiones que se están dando por parte de pacientes a profesionales sanitarios. «Una situación lamentable que no cesa», señala Felicidad Rodríguez.

Con este panorama, la presidenta de los médicos recuerda que «tenemos hecho ya un observatorio de agresiones. Estamos a disposición de todos los médicos agredidos para el tema jurídico y ayudar en lo que sea necesario».

En este sentido, Rodríguez destaca que «los insultos no están penalizados pero es también una agresión. Queremos contemplar como abordar un asunto que no se puede permitir«, concluye.