Clara de Asís protagoniza en Cádiz un viaje sonoro entre acústica, espacio y percepción con Microclima

Cádiz vibra con una de sus creadoras más innovadoras: Clara de Asís, compositora e intérprete nacida en la ciudad, regresará para formar parte del ciclo Microclima dentro de la 23ª edición del Festival de Cádiz – Música Española.

El ciclo Microclima es un escaparate dedicado a la música ambiente y la experimentación sonora. La cita se ha celebrado en el Baluarte de la Candelaria, un escenario simbólico para un encuentro entre creación sonora y patrimonio histórico.

Aunque actualmente reside en Róterdam (Países Bajos), Clara de Asís mantiene un nexo muy fuerte con su tierra natal. Su presencia en un evento tan emblemático como el Festival de Cádiz adquiere un significado especial.

Para Clara, volver a Cádiz no es solo un concierto más: es un retorno. Su actuación en Microclima es también una forma de reconectar con sus raíces, con los espacios que la vieron nacer y formarse. Para el público local, supone la oportunidad de experimentar su música en vivo, en un entorno cargado de significado cultural y personal.

El trabajo de Clara de Asís está marcado por un profundo compromiso con la correlación entre acústica, espacialidad y la praxis de la atención. Su música explora la relacionalidad: no sólo suena, sino que dialoga con el espacio y con el oyente, poniendo el foco en la elasticidad de la percepción.

Combina electrónica y síntesis de sonido con objetos encontrados —más allá de los instrumentos tradicionales—, creando paisajes donde se yuxtaponen precisión estructural e indeterminación. Además, su aproximación a la afinación experimental y los «sistemas autogenéticos» la sitúan en la vanguardia de la música contemporánea.

F.Jiménez

Clara de Asís no solo es creadora sonora, sino también codirectora artística del festival Art Sounds en Gotemburgo y directora de Discreet Editions, un sello editorial que promueve la interacción entre la música experimental contemporánea y tradiciones musicales anteriores. Este perfil la convierte en una voz clave de la creación experimental europea.

