Calachica levantará el telón para descubrir un nuevo mundo de ocio y gastronomía en Cádiz: fechas claves y detalles

Calachica, que abrirá sus puertas oficialmente en Cádiz el jueves 14 de agosto con una inauguración por todo lo alto, continúa calentando motores tras el éxito de la jornada inaugural donde se agotaron todas las entradas en menos de un día.

En este sentido el viernes día 15 de agosto ya tendrá activos todos sus servicios. Cabe destacar que Calachica es un recinto abierto al público de forma general y solo tendrá un coste el acceso a eventos, conciertos o espectáculos de forma puntual.

Así las cosas desde el viernes 15 se podrá disfrutar de la restauración de forma normal y habitual con los siguientes horarios.

-De 11:00 a puesta de sol en la zona chillo out anexa a la piscina (sin acceso a baño) habrá servicio de brunch y bebidas.

En zona piscina (Camas y sofás con acceso a baño previa reserva):

-De 11:00 a 13:00 horas. Carta de Brunch.

-De 17:00 a 19:00 horas. Carta de Drunch.

Restaurante:

-De 13:00 a 16:30 horas.

-De 19:00 a 00:00 horas.

Del mismo modo, a partir de las 21:00 horas tendrá un culto al sol y a las 21:30 comenzará el concierto gratuito de los Aslandticos y a partir de las 00:00 las sesiones de Dj de Gala Berral, Adan Bermudez y Samu Salazar.

Con esta jornada Calachica refuerza su oferta gastronómica y su posicionamiento como multiespacio de ocio y gastronomía en Cádiz.

No queda ahí la cosa. Para el sábado día 16 ya se ha anunciado la actuación a partir de las nueve y media de la noche de De Pedro, que inaugurará el maravilloso ciclo 'Live The Roof' dentro de su gira de 'Un lugar perfecto'.

Inauguración

Calachica abrirá sus puertas el jueves día 14 de agosto. El pistoletazo de salida se llevara a cabo con una programación que esboza todo lo que será Calachica.

A las 21:00 horas comenzará la apertura con uno de los principales protagonistas del recinto: la puesta de sol, a las 21:30 será el turno de Shuarma vocalista del mítico grupo Elefantes que dará un concierto en acústico.

A las 23:00 horas llega el turno de un Show con performance donde se destacarán las virtudes de Calachica y a las 00:00 llegara otro de los platos fuertes del día: el de Carlos Jean. A partir de ahí y hasta el cierre los Djs Magma y Violeta Arriaza serán los encargados de poner un broche de oro a un día muy especial.

