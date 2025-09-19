Cádiz Romana: el fuerte viento de levante desplaza dos actos previstos para hoy a mañana sábado

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de que, debido al fuerte viento de levante previsto para la jornada de hoy, se pospone a mañana sábado la instalación del faro situado frente a la Puerta de Tierra, así como la bandera de Cádiz Romana que irá en la Plaza de Sevilla.

La segunda edición del programa cultural del Ayuntamiento de Cádiz 'Orgullos@s de nuestra historia. Cádiz Romana 2025' arranca este viernes con la celebración del espectáculo inaugural 'Gades, Cádiz Romana 2025' en la Plaza de San Juan de Dios a partir de las 19.45 horas.

Como preámbulo, a las 18.00 horas, la 'Comitiva de Triunfo del Imperio Romano, Escipión El Africano', recorrerá las calles de la ciudad desde el Parque Genovés. El desfile partirá desde la calle Jesús Caído hacia Paseo de Carlos III, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Apodaca, Plaza Argüelles, Plaza de España, Avenida 4 de Diciembre de 1977 y Plaza de San Juan de Dios.

Con la llegada de esta comitiva a la Plaza de San Juan de Dios dará comienzo un espectáculo, que cuenta con la dirección artística de Juan Sebastián Domínguez y que contará con la participación de más de 70 personas. 'Gades, Cádiz Romana 2025' es un recorrido por la historia de Cádiz, en el que se representa la conquista de la ciudad por las legiones romanas bajo el mando de Escipión El Africano. A partir de ahí, los espectadores serán testigos de diferentes pasajes de la historia romana de Cádiz.

En una Plaza de San Juan de Dios, convertida en lo que podría ser el Theatrum Balbi, se representarán las diferentes disciplinas artísticas que se llevaban a cabo en su interior, tanto artes mayores como de lucha. Personajes como Julio César, Alejandro Magno o la familia de Los Balbo tendrán cabida en un espectáculo diseñado para la ciudad, según ha explicado el Ayuntamiento.