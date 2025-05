Cádiz se prepara para la época de piscinas: claves para evitar sustos y posibles sanciones

Las altas temperaturas y el verano ya están aquí y con ello la apertura de piscinas comunitarias que se convierten en grandes protagonistas, junto a la playa, en la época estival. Más de una comunidad de vecinos tiene ante sí la obligación de velar por la seguridad total en cuanto a la apertura de una piscina se refiere. En primer lugar porque los accidentes en este tipo de instalaciones son más comunes de lo que parece y cada verano se cuentan por desgracia fallecimientos por ahogamientos en piscinas de la provincia de Cádiz.

De hecho al menos dos personas fallecieron en piscinas gaditanas durante 2024, una de ellas un niño de tres años en Sanlúcar de Barrameda. Asimismo, es habitual que en próximas semanas se hagan diferentes campañas de concienciación, por parte de la Junta de Andalucía, de cara a evitar este tipo de accidentes ya sea en piscinas o en las playas.

Con todo, y de cara a evitar este tipo de situaciones y por supuesto sanciones por el incumplimiento de la normativa, hay que tener en cuenta diferentes claves a la hora de reabir este tipo de instalación muy común en urbanizaciones y diferentes comunidades de vecinos.

El Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz ha lanzado una serie de recomendaciones conforme a la normativa vigente, que emana de un decreto de la Junta de Andalucía que se debe cumplir en todos lo sentidos.

Claves para el cumplimiento de normativa en una piscina comunitaria

1. Instalaciones en perfecto estado. Roberto Sánchez, vocal del Colegio de Administradores de Fincas, recuerda que «tenemos una normativa nacional pero sobre todo un decreto de la Junta de Andalucía que indica como tienen que estar las instalaciones estructurales e higiénicas. Hay empresas de mantenimiento que trabajan durante todo el año para que en verano estén en buenas condiciones y la piscina esté en perfecto estado para su apertura», explica.

2. Contratación de personal cualificado. «Es un tema delicado e importante», destaca el vocal de los administradores gaditanos. «Hay que hacer especial hincapié en la contratación de controladores, personal de limpieza y socorristas. Si la lamina de agua de la piscina supera los 200 metros cuadradados es obligatorio la contratación de un socorrista con titulación. Hay que tener mucha vigilancia en este asunto porque luego la responsabilidad es para la comunidad de propietarios«, destaca.

Normativa de las piscinas comunitarias l.v.

3. Control sanitario del agua. Los diferentes niveles del agua se deben vigilar de forma especial, ya sea de cloro o salada la piscina. Para ello todo el control «se debe llevar en el libro de registros para posibles inspecciones. La labor del inspector es fundamental para que el control sea fundamental», reconoce Roberto Sánchez.

4. Contratación de un seguro. Desde el Colegio de Administradores de Fincas apuntan que «aunque la ley como tal no habla de un seguro lo ideal es tener un seguro de responsabilidad civil que cubra estas instalaciones y que los usuarios estén cubiertos. El seguro multiriesgo de la comunidad debe cubrir también las piscinas».

5. Normas de convivencia. Se da la circunstancia que no todos los vecinos usan la piscina comunitaria por lo que la convivencia es clave. «Hay personas que no saben convivir y a altas horas están haciendo uso de las instalaciones y molestan a los vecinos», explica Roberto Sánchez. «Lo importante es tener cartelería visible con el aforo máximo, las normas, el horario de socorrista y una cartelería de normas de convivencia. También se aconseja que a determinadas horas no se superen los decibelios y que haya un buen uso de las instalaciones comunes. Nunca llueve a gusto de todos pero hay que tratar de que exista una buena conciliación entre vecinos y que se usen las instalaciones sin molestar a terceros«, concluye.