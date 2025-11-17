Cádiz inmortaliza a Mariano Marcos con una nueva calle frente a la antigua Escuela de Ingeniería

Mariano Marcos ya figura oficialmente en el callejero de Cádiz. El recordado profesor de ingeniería, que dirigió durante años la antigua Escuela Superior de Ingeniería de la UCA, ha sido reivindicado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI), que ha logrado que su nombre perdure en la ciudad. Varias generaciones de ingenieros fueron formadas bajo su guía, y su legado académico ha sido finalmente reconocido con una vía que lleva su nombre.

El nuevo rótulo con su nombre ha sido colocado en un tramo de la calle Chile, justo frente al edificio histórico de la Escuela de Ingeniería, tal como pedía su familia y sus antiguos alumnos.

En un acto simbólico, estuvieron presentes representantes del COGITI, familiares del profesor, y autoridades locales.

Para el decano del COGITI, Domingo Villero, este es un momento muy especial. Ha recordado la visión de Mariano Marcos, su empeño por mejorar las instalaciones de la escuela y sus valores éticos, que contribuyeron a construir «un Cádiz proyectado hacia la ciencia y el progreso».

«Para nosotros es un día tremendamente especial. Han sido 8 años desde que nos falta por desgracia la figura de nuestro querido Mariano Marcos. Fue durante años profesor, director de la escuela de ingeniería de Cádiz, fue el impulsor de este cambio de escuela para que los ingenieros estudiaran en unas condiciones dignas».

Agradecía de nuevo esa labor porque «ahora tenemos unas instalaciones magníficas y los chavales pueden disfrutar de ellas. Instalaciones a la altura de una gran profesión como es la Ingeniería».

«Tenía unos valores increíbles, paseó la gaditanía por todo el mundo. Y visualizando ese Cádiz del progreso, ese Cádiz de la ciencia, que rompe a veces con los estereotipos que tenemos de nuestra provincia», terminaba.

Mariano Marcos, físico de formación y también doctor en Química, dejó una huella profunda en la Universidad de Cádiz durante su etapa como director de la Escuela de Ingeniería.

Gracias a esta iniciativa, su nombre vuelve al espacio donde dedicó gran parte de su vida profesional, con una calle que simboliza el reconocimiento a su trayectoria y a su pasión educativa.