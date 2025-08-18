Cádiz homenajea a las víctimas de la Explosión de 1947

Este lunes han comenzado los actos de recuerdo de las víctimas de la Explosión de 1947 con el homenaje en el monolito de la plaza San Severiano. El alcalde, Bruno García, ha estado acompañado de los portavoces de los otros grupos municipales, Óscar Torres y David de la Cruz que han colocado una corona a los pies del monolito.

Esto ha sido solo uno de los actos de una semana que servirá para recordar el 78 aniversario de un suceso trágico que marcó la historia de la ciudad.

Otros actos

El martes 19 de agosto y miércoles 20 de agosto a las 12 horas habrá visitas guiadas a la exposición 'La explosión de 1947' en el castillo de Santa Catalina (con un máximo de 30 personas).

El jueves 21 de agosto a las 20 horas se celebrará una conferencia a cargo del investigador José Antonio Aparicio titulada 'La explosión y las cenizas que cubrieron Tolosa Latour' en el patio del ECCO.

Este programa de actos culminará el jueves 21 de agosto a las 22 horas con la proyección del documental '1947, el cielo de puso rojo', con guión y dirección de Fernando Santiago, del Servicio de Video de la Diputación Provincial de Cádiz, Diario de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC). Cuenta con una duración de 53 minutos y será en patio del ECCO.

