Cádiz entrega los XXIV Premios a la Mejor Trayectoria Educativa

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este lunes el acto de entrega de la XXIV Convocatoria «Premios a la Mejor Trayectoria en Educación Secundaria, Bachiller, Formación Profesional y Educación Permanente de Personas Adultas», que cada año organiza la delegación Municipal de Enseñanza, dirigida por el concejal José Manuel Verdulla.

Los premiados han sido elegidos por el Consejo Escolar Municipal entre los alumnos y alumnas que terminaron sus estudios en el curso 2024/25. El objetivo de estos reconocimientos es estimular a los estudiantes en su recorrido académico. De esta forma, se valora el trabajo del alumnado y de la comunidad educativa. También se pretende apoyar a las personas adultas que deciden volver al mundo educativo.

A la hora de elegir a los ganadores, se tienen en cuenta distintos aspectos como la superación de dificultades personales y/o académicas, valores humanos, implicación en temas sociales, simultaneidad de los estudios oficiales con otros estudios y/o actividades, evolución académica, etc.

El premio consiste en un ordenador portátil (cinco en total), financiados por El Corte Inglés, Diputación de Cádiz, Aguas de Cádiz, Eléctrica de Cádiz y la Delegación Municipal de Enseñanza.

Igualmente, la delegación municipal de Enseñanza ha concedido cinco distinciones entre todos los candidatos presentados, consistentes en un cheque regalo para la adquisición en El Corte Inglés de material informático y/o bibliográfico, por importe de 300 euros cada uno.

Premiados

PREMIOS:

-Educación Secundaria: Christian Jesús Pazos Benítez, I.E.S. Fuerte de Cortadura.

-Bachiller: Marta Andrea García Navas, I.E.S. Cornelio Balbo.

-Formación Profesional: Aitana Villate Rodríguez, I.E.S. Rafael Alberti.

-Formación Profesional Básica: Armando Moreno Muñoz, I.E.S. Rafael Alberti

-Educación Permanente de Personas Adultas: Cristina Vera, I.E.S. Columela.

DISTINCIONES:

-Luca Díaz-Ibáñez Sánchez, Colegio Amor de Dios.

-Carla Sofía Martín Barrena, Colegio Esclavas S.C.J.

-Sergio Denis Rodríguez, I.E.S. San Severiano.

-Abd El Mouati El Farsaoui, I.E.S. San Severiano.

-Luis Miguel Rodríguez Gallardo, Educación Permanente de Personas Adultas, I.P.E.P. Cádiz.

Los centros que han participado en esta convocatoria, presentando un total de 20 candidatos, han sido los siguientes: I.E.S. Columela, I.E.S Cornelio Balbo, I.E.S. Fuerte de Cortadura, I.E.S. La Caleta, I.E.S. Rafael Alberti, I.E.S. San Severiano, Colegio Amor de Dios, Colegio Esclavas S.C.J., Colegio María Auxiliadora, Colegio Salesianos San Ignacio, I.P.E.P. Cádiz y I.P. Fernando Quiñones.

En la misma reunión del Consejo Escolar Municipal también se abordó la elección de la AMPA destacada por su trabajo e implicación en el proceso educativo, que ha recaído en la AFA AMPASUR del C.E.I.P. Campo del Sur.

Asimismo, en reunión del Consejo Escolar Municipal celebrada el 30 de junio de 2025, se acordó entregar la Distinción a la persona grupo o entidad que ha destacado por su labor educativa a la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia (AGEBH), por su contribución para velar por los intereses y necesidades de los familiares y las personas con espina bífida e hidrocefalia y otras discapacidades afines de la provincia de Cádiz.

Ambas distinciones consisten en sendas placas que han sido entregadas a las dos entidades en este mismo acto.

El concejal de Educación, José Manuel Verdulla, ha felicitado a todos los galardonados destacando que con estos premios «se reconoce el esfuerzo de cada uno de vosotros por mejorar vuestra formación y educación» añadiendo que «os animamos a seguir trabajando de forma constante para que vuestro futuro esté lleno de éxitos».