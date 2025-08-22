Cádiz celebra su tradicional Entierro de la Caballa

El Entierro de la Caballa 2025 se ha celebrado este viernes en Cádiz. A las 18:00 horas el cortejo salía del Club Caleta para recorrer las calles del barrio de La Viña. Una cita que marca el final simbólico del verano en la ciudad.

Noticia Relacionada Las mejores imágenes del Entierro de la Caballa ANTONIO VÁZQUEZ Esta tradicional fiesta ha servido para despedir el verano en La Caleta con cortejo carnavalesco, pregón de Vera Luque y degustación

Acompañando a la caballa, unas particulares plañideras que han acompañado a la figura en su recorrido con final en la playa de la Caleta para su quema. A esto hay que añadirle la gastronomía con el reparto de 3.000 raciones de fideos con caballa y Carnaval con el pregón de José Antonio Vera Luque y distintas actuaciones de agrupaciones como La Familia Topolino, Generación Z, La Chulita, Los Cagones, Los Cenadores Rumanos y La Majadería.

Entierro de la caballa

El Entierro de la Caballa suma ya casi cuatro décadas como una de las fiestas populares más singulares de Cádiz. Organizado por el Club Marítimo Gaditano La Caleta, no es solo una despedida simbólica de la temporada estival, sino también una muestra del carácter festivo y comunitario de la ciudad, que mezcla gastronomía, carnaval y rituales populares en un mismo acto.