Cádiz celebra su tradicional Entierro de la Caballa
Esta fiesta popular que aúna carnaval, tradición y gastronomía ha animado las calles del barrio de la Vila en la tarde de este viernes
Las mejores imágenes del Entierro de la Caballa
El Entierro de la Caballa 2025 se ha celebrado este viernes en Cádiz. A las 18:00 horas el cortejo salía del Club Caleta para recorrer las calles del barrio de La Viña. Una cita que marca el final simbólico del verano en la ciudad.
Acompañando a la caballa, unas particulares plañideras que han acompañado a la figura en su recorrido con final en la playa de la Caleta para su quema. A esto hay que añadirle la gastronomía con el reparto de 3.000 raciones de fideos con caballa y Carnaval con el pregón de José Antonio Vera Luque y distintas actuaciones de agrupaciones como La Familia Topolino, Generación Z, La Chulita, Los Cagones, Los Cenadores Rumanos y La Majadería.
Entierro de la caballa
El Entierro de la Caballa suma ya casi cuatro décadas como una de las fiestas populares más singulares de Cádiz. Organizado por el Club Marítimo Gaditano La Caleta, no es solo una despedida simbólica de la temporada estival, sino también una muestra del carácter festivo y comunitario de la ciudad, que mezcla gastronomía, carnaval y rituales populares en un mismo acto.