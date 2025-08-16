Cádiz adjudica las obras en la playa de La Cortadura para mejorar su accesibilidad

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 16/08/2025 a las 11:30h. Compartir Copiar enlace

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la adjudicación de las obras del módulo fijo de Cortadura para su adecuación a playa accesible a la empresa Boom AEC S. L.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, estos trabajos que están presupuestados en 106.420,10 euros (IVA incluido), contarán con un plazo de ejecución de tres meses y se enmarcan dentro del Plan 'Cádiz hacia un modelo de turismo sostenible' contando con la financiación de fondos europeos Next Generation.

En las actuaciones previstas están los aseos y las duchas, que se adecuarán a la nueva normativa y a los requerimientos exigidos por los estándares de playas accesibles. También se actuará en los aparcamientos, donde se dispondrá de seis plazas para personas con movilidad reducida; y en la rampa, donde se realizará un recrecido de la rampa actual.

Además, se instalará señalización del itinerario accesible, playa accesible y servicios; y una zona de sombra, donde se creará un espacio común y zona de sombrillas.