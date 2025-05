Bruno García y el nuevo hospital de Cádiz: «Hay fórmulas para comprar el suelo pero la Zona Franca considera que no»

Cádiz vive pendiente de su futuro y flamante hospital regional. Un proyecto de antaño, de muchos años de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. Tan antiguo que se quedó en un cajón y con el compromiso en ciertes por parte del actual presidente andaluz Juanma Moreno parece que ahora más que nunca existe la pretención de poder llevar a cabo un proyecto costoso, complicado pero necesario.

Y en esa situación se encuentra esta tarea. Ahora entre los tiras y aflojas de tres administraciones públicas de diferente color político, seguramente ahí residirá la clave. Mientras en Málaga la Diputación ha cedido suelo para el centro sanitario malagueño (ambas entidades del PP), en Cádiz las discrepancias existen con la Zona Franca, de color socialista, ante la insistencia del Ayuntamiento y la Junta, ambas populares.

De ahí que viendo la ampliación de presupuesto en 355 millones de euros para el hospital de Málaga, salten las suspicacias que trata de apagar el propio alcalde gaditano Bruno García con un tono de rotundidad en sus palabras.

«La Junta de Andalucía ha confirmado el interés firme de construir el hospital para Cádiz y Jaén. Después de décadas de gobierno socialista que prometerion y no cumplieron, y que tras no cumplir y decir que no lo iban a hacer. Juanma Moreno se ha comprometido y lo va a hacer al cien por cien», reconoce García.

El edil sigue recordando que «necesitamos que el suelo esté a disposición de la Junta, algo que pasa en cualquier lugar de Andalucía como ha pasado en Málaga que ha sido la Diputación la que ha cedido el suelo. El procedimiento de la cesión del suelo es fundamental. Estamos en esa fase, el Ayuntamiento está intentando adquirir el suelo para cederlo a la Junta y que se construya el hospital».

Sin embargo, no se llega al acuerdo entre Bruno García y el delegado de la Zona Franca Fran González. «Llevamos un tiempo intentándolo y vamos a seguir buscando fórmulas para que podamos ceder el suelo a la Junta. No le pedimos a Zona Franca el suelo gratis, como si se ha ha hecho en Barcelona, no queremos que nos regalen nada queremos adquirirlo y comprarlo para luego cedederlo a la Junta. Estamos intentando esa solución, no tenemos aún el suelo pero vamos a seguir. No tengo dudas del proyecto, pero hay que entregar el suelo«.

Sobre cómo hacer esa compra del suelo de la antigua factoría CASA, Bruno Gracía destaca que «el Ayuntamiento está buscando fórmulas para que Zona Franca pueda recibir la contraprestación que pide. Las negociaciones se hacen institucionalmente. Tengo una relación cordial con Fran González y hablamos de muchas cosas. Hay muchas fórmulas posibles, la otra parte considera que no. Estamos buscando anunciar entre las dos partes que hemos llegado a un acuerdo«, sentencia.

