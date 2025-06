Un boxeador, 'noqueado' en su paso por Cádiz: «Esta tiene que ser la ciudad más aburrida de España»

Con el siguiente rótulo en inglés: «This has to be the most boring city in Spain». Que traducido resulta: «Esta tiene que ser la ciudad más aburrida de España».

Chase Demoor, que se define en TikTok con etiquetas como «boxeador profesional, campeón de peso pesado y personalidad de televisión», ha compartido en la red social un vídeo grabado mientras pasea con ojo crítico por Cádiz.

Por utilizar un símil relacionado con el boxeo, Chase Demoor parece haber sido noqueado durante su paseo por la ciudad.

El vídeo, con una mirada muy crítica hacia la Tacita de Plata, tiene una duración de un minuto.