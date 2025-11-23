El 'Black Friday' adelanta la Navidad en el comercio de Cádiz: «Facturamos hasta un 20% de todo el año»

Lo que no hace mucho era una americanada tipo Halloween, hoy por hoy es un baluarte del comercio patrio. El 'Black Friday', el conocido viernes negro ha dejado de serlo en todos los sentidos. Para empezar porque eso de viernes ya es una quimera y segundo porque de negro tiene poco: los comercios usan esta fecha de finales de noviembre para durante varios días hacer descuentos importantes y hacer una caja que en ocasiones oscila «entre el 10 y el 20% de todo lo año».

Lo explica Pepe Amaya, presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto. El comercio gaditano se comienza a preparar para la Navidad con un preámbulo fundamental como el que se va a dar en los últimos días de un noviembre «que cada vez es más importante para el comerciante».

Y es que se puede decir que la Navidad ya ha llegado al comercio de Cádiz de la mano del 'Black Friday'. Este período de descuentos, que coincide con la inminente inauguración del alumbrado navideño, se ha consolidado como uno de los momentos comerciales más importantes del año. «El sector se ha adaptado a una campaña que ya no se limita a un fin de semana, sino que se extiende durante casi el mes completo, convirtiéndose en una antesala clave de las ventas navideñas», apunta Amaya.

El 'Black Friday' se ha afianzado de tal manera que ha cambiado los hábitos de consumo. Lo que empezó como una moda americana es hoy, en palabras de Amaya, una campaña de ventas fundamental. «Se ha convertido casi casi en el mes completo«, explica, lo que permite a los clientes aprovechar las ofertas para adelantar sus compras de Navidad. Esta extensión, aunque no regulada, «es una respuesta directa a las demandas del mercado a la que el comercio local ha tenido que adaptarse para no quedarse atrás», destaca el presidente del comercio del centro de Cádiz.

Una de las consecuencias más directas de la consolidación del 'Black Friday' es el adelanto de las compras de Navidad. «Se adelanta muchísimo», confirma Pepe Amaya. Aunque siempre existen los compradores de última hora, a los que él se refiere como «el último de Filipinas», la tendencia es clara: cada vez más consumidores aprovechan los descuentos de noviembre. Esta anticipación es una estrategia para encontrar «novedades y algunas cositas a un buen precio» antes del apogeo de diciembre.

El Black Friday llega a Cádiz antonio vázquez

El comercio local ha optado por la flexibilidad para sumarse a esta campaña. Ante la ausencia de una normativa que fije las fechas, los negocios del centro de Cádiz han decidido eliminar los plazos de su campaña comercial. El objetivo es adaptarse a lo que «va pidiendo el mercado», permitiendo que cada establecimiento aplique los descuentos cuando lo considere oportuno. «No podemos ir en contra de lo que pide el mercado», subraya Amaya.

El presidente de la asociación se muestra optimista sobre el estado actual del comercio en el centro de Cádiz. Según Amaya, el sector está en un buen momento, con la llegada de nuevas firmas y un aumento continuo en el número de socios de la entidad. «Estamos haciendo una labor entre todos positiva», asegura. En este dinamismo, el cliente local juega un papel fundamental, pero también el turismo nacional y el de cruceros.

«La apuesta del Ayuntamiento por el alumbrado y la Navidad nos viene de perlas»

Aunque todavía hay quien ridiculiza la inversión municipal en alumbrado navideño y en lo que concierne en cuanto a actividades y dinamización (lejos quedaron las escasas luces navideñas instaladas en Nochebuena durante el gobierno de Kichi), los comerciantes lo reciben con los brazos abiertos. «Nos viene de perlas». Amaya defiende la apuesta por la iluminación como un elemento que crea un «ambiente totalmente diferente» y que, sin duda, «invita a la compra». Además, celebra que la decoración se esté expandiendo más allá del casco antiguo hacia otras zonas de la ciudad, una medida que considera positiva para dar vida a todo el comercio gaditano.

El impacto del Black Friday es ya medible. Pepe Amaya estima, de forma «cauta», que la facturación de noviembre puede suponer para muchos comercios «entre un 10 y un 20 por cien» del total anual. Este mes, que tradicionalmente era flojo en ventas, ha cambiado por completo su tendencia. «El mes de noviembre se está convirtiendo en un mes muy bueno para los comerciantes, en general», afirma con rotundidad.

A pesar del buen momento, el sector sigue enfrentando desafíos importantes. «El aparcamiento continúa siendo el principal 'hándicap', especialmente durante los picos de mayor afluencia de visitantes como Navidad, Semana Santa o verano. Aunque existen aparcamientos, la alta demanda en fechas señaladas complica el acceso al centro, un problema que, según Amaya, es necesario solucionar«, concluye el presidente de Centro Comercial Abierto.