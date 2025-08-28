'Bandera verde' en el muelle de Cádiz: cerca de 10.000 turistas desembarcan en la ciudad en dos cruceros

Hoy jueves, 28 de agosto, dos barcos hacen escala en la ciudad de Cádiz. Se trata de los cruceros 'Arvia', con nacionalidad destacada británica, y 'MSC Música', sin datos de la nacionalidad destacada.

El Ayuntamiento de Cádiz ha facilitado los datos principales de estos cruceros. El primero en recalar en el puerto gaditano ha sido el 'MSC Música'. Lo ha hecho a las siete de la mañana y tiene prevista su salida a las cinco de la tarde. Un total de 2.950 pasajeros viajan a bordo de este conocido barco.

Media hora más tarde ha atracado en el muelle 'Arvia', un clásico por estos lares. Con llegada a las siete y media de la mañana y hora de salida prevista para la misma hora que el 'MSC Música', a las cinco de la tarde, ha llegado a Cádiz con un total de 6.362 turistas.

En total, entre uno y otro, alrededor de 10.000 personas han llegado a Cádiz vía mar. Ha habido estos días banderas rojas en las playas, pero en el muelle la bandera simbólica ha sido de color verde: las condiciones siguen siendo estupendas.

Fichas

-Crucero: ARVIA

Fecha: 28 de agosto de 2025

Llegada/salida: 07.30h horas/ 17.00 horas

Pasaje: 6.362 pasajeros

Nacionalidad destacada: REINO UNIDO

Muelle atraque: Muelle Alfonso XIII

-Crucero: MSC MUSICA

Fecha: 28 de agosto de 2025

Llegada/salida: 07.00 horas/ 17.00 horas

Pasaje: 2.950 pasajer0s

Nacionalidad destacada: Sin datos

Muelle atraque: Marqués de Comillas