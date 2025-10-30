La Voz de Cádiz premia el talento y el esfuerzo en la XIX edición de sus galardones

La XIX edición de los Premios La Voz, organizados por La Voz de Cádiz, ABC y CaixaBank, ha tenido lugar en la tarde noche del jueves en el Parador Hotel Atlántico de la ciudad. Estos galardones reconocen a personas, colectivos y organizaciones que llevan el nombre de la provincia de Cádiz más allá de nuestras fronteras, convirtiéndolas en un auténtico referente.

En 2025, los premios han recaído sobre la Banda del Rosario de Cádiz, como reconocimiento cultural, el catedrático Alberto González Troyano, la empresa constructora roteña Felipe Castellano y la jinete Teresa Blázquez. Para otorgar estos reconocimientos, se ha valorado el trabajo que cada persona desempeña en sus respectivos ámbitos, así como la importancia e influencia que dicho trabajo tiene en el desarrollo y avance de la provincia de Cádiz.

A la cita han acudido el consejero de Sanidad y Presidencia Antonio Sanz, el alcalde de Cádiz Bruno García, la directora general de ABC Ana Delgado, el director de ABC de Sevilla Alberto García Reyes, la delegada de la Junta en Cádiz Mercedes Colombo, la delegada del Gobierno en Cádiz Blanca Flores, la vicepresidenta Primera del Parlamento de Andalucía Ana Mestre, así como multitud de alcaldes de la provincia, autoridades civiles, mandos militares y policiales.

La ceremonia ha sido conducida por Chapu Apaolaza, periodista que comenzó su carrera en Vocento en 2004 en el equipo fundador La Voz de Cádiz donde dirigió el área de Cultura y Sociedad. «Esta noche huele a mar, tinta y mar, es una noche bonita, emotiva. Es un placer volver a estar en Cádiz, que para mí es dársena, muelle y refugio de tantos temporales».

«Pese al derrotista que llevamos todos dentro, hoy es el día de mirar al futuro y al presente con optimismo», ha destacado.

Posteriormente, ha subido al escenario director comercial de CaixaBank en Huelva y Cádiz, Francisco Ramos, que ha afirmado que se trata de «una cita que se ha consolidado como uno de los grandes eventos de todos los años para homenajear a todos los que transforman la provincia de Cádiz». Ha puesto en valor el trabajo social que hace la entidad, con una aportación de 650.000 euros en 2024 a la actividad social, similar a la de 2025. «Os animo a seguir impulsando los valores que hoy promulgamos», ha señalado.

Seguidamente ha tomado la palabra la directora de La Voz de Cádiz, María Almagro, para defender el ejercicio del periodismo riguroso «que nos ha llevado a dar miles de noticias y a contar cientos de historias» en estos 21 años de vida, y ha destacado «la entrega» de los profesionales del medio. Además, ha incidido en «la transformación continúa de los canales de comunicación», con la llegada de las redes sociales y sobre el peligro de «las fake news y el click rápido» que «obligan» al medio a «no perder el rumbo y luchar por ofrecer informaciones serias, contrastadas, con valor añadido, desde la profesionalidad que se nos debe exigir porque para eso estamos».

«Ser periodista es tener el privilegio de ser los ojos, los oídos y la voz de quienes no pueden ser escuchados y también es ese mismo privilegio y compromiso de poder cambiar la sociedad cuando algo no funciona como debería. De ayudar a construir en bienestar y denunciar lo que lo impida«, ha destacado la directora.

La Banda del Rosario de Cádiz

La distinción para la Banda del Rosario de Cádiz ha sido entregada por la directora de La Voz de Cádiz, María Almagro, y la delegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores. Ha sido recogido por Sergio Figueroa, director de la formación.

«Cuando recibimos la llamada de la directora para comunicarnos que habíamos sido distinguidos con uno de los premios La Voz, sinceramente reconozco que me quedé sin palabras», ha reconocido. En su discurso ha afirmado que «somos un colectivo amateur que amamos la música», y ha querido agradecer a todos los músicos y compositores que han acompañado a la banda durante todos estos años.

Alberto González Troyano

El premio al catedrático Alberto González Troyano lo han entregado el alcalde de Cádiz, Bruno García y la directora general de ABC, Ana Delgado. Durante su intervención, el ensayista e investigador ha agradecido a las personas «que han hecho posible que estoy aquí».

«Es un premio merecidísimo», ha afirmado entre risas. «Hemos trabajado durante casi 50 años de una forma muy curiosa, hemos sido investigadores y muy buenos amigos y creo que es una de las cosas que ha marcado nuestro trabajo y es algo que ha marcado en el exterior», y a pesar de que se trata de un premio individual ha puesto en valor el trabajo que hacen todos los investigadores que estudian la historia de Cádiz. «Estoy muy contento, no por mí, sino por todos los compañeros», ha señalado.

Construcciones Felipe Castellano

El﻿ director comercial de CaixaBank en Huelva y Cádiz, Francisco Ramos, y la vicepresidenta Primera del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, han entregado el premio a Construcciones Felipe Castellano, recogido por Felipe Castellano y José Castellano, consejeros delegados. En su discurso, Felipe Castellano ha agradecido a La Voz y a ABC por el reconocimiento. «La Voz, para nosotros, es el Rolls-Royce de los periódicos».

«Este reconocimiento es único, mi padre nos inculcó los valores de la honestidad y el trabajo duro. Cada proyecto que emprendemos es una oportunidad de cara al futuro», ha apuntado, antes de destacar el trabajo de todos los empleados y proveedores, así como a su familia. «Este reconocimiento es nuestro por todo lo que hemos trabajado».

Teresa Blázquez

Por último, la distinción a Teresa Blázquez ha sido entregada por el director de ABC Sevilla, Alberto García Reyes y el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz. Un galardón que ha recibido «con honor» y «en nombre de todos los deportistas profesionales que nos esforzamos que ejercemos con esfuerzo nuestra profesión».

«La vida del deportista está lleno de altos y bajos, y la superación hace que sigamos adelante. Mi carrera deportiva ha sido muy bonita. Montar a caballo ha sido será muchos años mi vida», ha señalado en su ponencia.

Entre lágrimas y bastante emocionada ha dado las gracias a su marido «por su apoyo incondicional, por creer más en mí que yo misma. Este reconocimiento es al trabajo compartido. Se lo dedica a mi yegua, que es mi fiel compañera, mi amiga y mi cómplice con la que he tenido triunfos y fracasos. Hemos creado un vínculo increíble».

«Estos premios son una cita ineludible»

El acto lo ha cerrado el consejero de Sanidad y Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, quien ha querido destacar las 19 ediciones de los Premios La Voz. «Este es un acto bonito y emocionante. Son unos galardones que no son un mero acto social».

Estos premios «son una cita ineludible donde la provincia se mira en su mejor espejo». Ha agradecido a La Voz de Cádiz, ABC y Caixabank «por mantener v iva esta tradición que tiene ya 19 ediciones. Habéis sabido distinguir el inmenso talento que hay en esta tierra. Gracias por ser notarios de nuestra actualidad»

Cádiz es una provincia «de contrastes». «Somos el faro que guía a los marineros. Somos historia, pero sobre todo, somos futuro. Todos queremos construir ese futuro, pero sobre todo con ese talento y voluntad de los ciudadanos que luchan por ser mejores».

«La pasión, la sabiduría y la constancia son los pilares sobre los que se levanta siempre una sociedad fuerte, y esta, la gaditana, lo es. Enhorabuena a La Voz, enhorabuena a ABC, y gracias a todos».