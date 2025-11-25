El Ayuntamiento lleva a cabo tres obras para mejorar el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal del Deporte (IMD), ha invertido 170.000 euros en realizar tres obras para mejorar las instalaciones del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, cuya inversión es de alrededor de 170.000 euros.

En el área de las pistas deportivas se han instalado cuatro extractores de aire por un importe de 55.000 euros, lo que permite una mejor ventilación del recinto. Estos dispositivos extraen en aire interior y fuerzan la entrada de aire fresco del exterior. De esta manera, se reduce la humedad y se mejora la calidad del aire.

También se ha sustituido la unidad de planta enfriadora en la piscina, que había sufrido numerosas averías y que estaban estropeadas desde hace años. Estos trabajos han supuesto un coste de 59.859 euros y el beneficio para los usuarios es que se va a poder controlar la humedad relativa de la piscina y mejorar así el ambiente en este espacio.

La tercera mejora que se ha llevado a cabo en estas instalaciones en la sustitución de de las unidades interiores de acumuladores de A. C. S., unos trabajos que se adjudicaron por un precio de 55.203 euros. El objetivo de esta intervención es que los usuarios dispongan de un suministro constante de agua caliente para las duchas.

300.000 euros en dos años

A estas inversiones hay que sumarle otras por valor de 140.000 euros ejecutadas en los últimos dos años. Se ha intervenido en la fachada, también en las oficinas del IMD, se ha renovado material incluyendo la sustitución de las seis canastas.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha asegurado que «con estas actuaciones seguimos mejorando y dignificando las instalaciones deportivas municipales, que era nuestro compromiso. En esta ocasión hemos abordado problemas de ventilación y humedad que sufren estas instalaciones desde hace años y que nos va a permitir dar mayor confort a los usuarios de la misma», ha puntualizado el edil, que cifra en más de 300.000 euros la inversión realizada en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz en estos dos últimos años.