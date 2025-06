El Ayuntamiento de Cádiz, sobre el estado de limpieza de la ciudad: «No está como quisiéramos que estuviera»

El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado un procedimiento sancionador contra Valoriza por varios incumplimientos del contrato y ha planteado, tal y como ha confirmado este viernes José Manuel Cossi en la rueda posterior a la Junta de Gobierno, una sanción de un millón de euros a la empresa de limpieza.

Preguntado por los periodistas, Cossi ha dejado claro que no se está contento en el Ayuntamiento con la limpieza de la ciudad y asegura que se trabaja para mejorarla. Hay varios frentes abiertos que deben darse la mano para que se produzca ese giro esperado por los vecinos y vecinas de Cádiz.

«Varias cuestiones»

«Hay varias cuestiones. Nosotros estamos intentando mejorar la limpieza de la ciudad. Somos conscientes de que no está como quisiéramos que estuviera y, en ese sentido, no estamos contentos y estamos permanentemente intentando que la empresa rinda al cien por cien y cumpla con todas sus obligaciones. Mejorar el servicio es fundamental y por eso se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización a la ciudadanía, porque pensamos que es importante que entre todos ayudemos a que la ciudad esté mejor. Otra campaña con la hostelería para que no haya suciedad vinculada a las terrazas y los hosteleros cumplan con sus obligaciones de mantener sus espacios adecuadamente. Y estamos insistiendo en que venga la maquinaria que está pendiente, que se ha retrasado y que es fundamental para que todos los trabajos mecánicos de limpieza se lleven a cabo como se deben hacer. Creo que son elementos que, unidos, nos van a permitir ver una mejora«, adelanta Cossi.

«Ya hablamos de temas de control medioambiental a través de policías, también que se vigile el cumplimiento de la ordenanza y respecto a la inspección de limpieza también se está reforzando. Lo que hay constancia es que había dos informes concretos de Medio Ambiente advirtiendo a la empresa sobre la obligatoriedad del control de las jornadas laborales en dos sentidos. Por un lado, tenían que poner en marcha una aplicación de control que no se ha puesto en marcha y, por otro lado, se ha constatado que no se han cumplido todas las jornadas de trabajo por parte de los técnicos de medioambiente. Esos informes, unidos a estas dos constataciones, es lo que lleva a este equipo de Gobierno, a través de la fiscalización del contrato, pues a iniciar un expediente sancionador a la empresa de un millón de euros por esos incumplimientos reiterados después de haber sido comunicado previamente por los técnicos de Medio Ambiente. Anteriormente no se había producido nunca sanción«, añade.

«Prioridad absoluta»

Y concluye Cossi: «Evidentemente es una muestra de la voluntad firme de este equipo de Gobierno de que la ciudad tiene que estar en buen estado de revista y que el contrato, con sus partes positivas y sus partes menos positivas, tiene que cumplirse al cien por cien y es obligación de Valoriza dar respuesta a ese contrato. Y vamos a estar trabajando con ellos con la máxima colaboración, pero al mismo tiempo siendo exigentes. No es la voluntad de este ayuntamiento romper unilateralmente un contrato. Lo que hay que hacer, básicamente, es fiscalizarlo y trabajar y, entre todos hacer que la ciudad mejore en limpieza porque eso es realmente el objetivo final. Para nosotros es una prioridad absoluta«.