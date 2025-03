El Ayuntamiento de Cádiz renueva el diseño de la señalética de sus playas

La temporada de playa está a la vuelta de la esquina y hay que ponerse 'guapa' para darle la bienvenida. Por ello, el Ayuntamiento de la Cádiz ha sacado a licitación pública, según se ha publicado este lunes en el perfil contratante del Consistorio, los requisitos para encontrar a una empresa que se dedique a diseñar la señalética de estos espacios, así como la impresión y producción de la misma.

El presupuesto de licitación es de 107.986,34 euros y contaría con un plazo de ejecución de seis meses. Como reza en el documento, este proyecto busca la necesidad de renovar los elementos instalados en las playas de Cádiz, las cuales «presentan un claro estado de deterioro y obsolescencia».

Teniendo en cuenta que estos espacios públicos son el principal activo turístico del municipio, se busca mejorar la calidad de sus servicios con un beneficio social, económico y sostenible. Por lo que la empresa interesada deberá realizar la creación de imagen de marca, diseño o producción de señalética para playas o cualquier tipo de espacios naturales (incluyendo parques urbanos), que contemplen información relativa al lugar (valores naturales o del patrimonio histórico-artístico, normas de conducta de las personas usuarias, localización de equipamientos, buenas prácticas ambientales, normas de seguridad, etc).

Cabe destacar que se deberá contar en el equipo de trabajo con una persona que esté en posesión de una titulación superior universitaria en Publicidad, Comunicación Audiovisual, Marketing, Diseño Gráfico, Artes Visuales, Multimedia y Artes Digitales o Bellas Artes o similar. Tendrá que tener una experiencia mínima de cuatro meses.

Además, la entidad licitadora aportará el certificado cuyo alcance deberá figurar de forma expresa algunos de estos conceptos: diseño y/o producción de señalética, diseño gráfico, desarrollo de marcas de producto, publicidad o marketing.

Presentación de la propuesta

Esta documentación será aportada por el adjudicatario en un plazo máximo de siete días hábiles, contabilizado desde la fecha de formación del contrato. En caso de que el contratista no presentase dicha documentación o de que esta no acreditara los méritos declarados en su oferta en el plazo referido, esta circunstancia podrá ser objeto de resolución del contrato.

Esta experiencia se acreditará mediante certificados de buena ejecución, expedidos por las entidades contratantes, en los cuales se harán constar los siguientes términos: Objeto del contrato, duración del contrato, administración pública contratante y playas o espacios naturales objeto del diseño y las personas que intervinieron en el desarrollo de los trabajos.