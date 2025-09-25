El Ayuntamiento de Cádiz pide al Gobierno la titularidad del Castillo de San Sebastián

El pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado, con los votos a favor del Partido Popular y el PSOE, solicitar al Gobierno de España la desafectación y cesión gratuita del Castillo de San Sebastián, que abrió de nuevo sus puertas en agosto de 2024 para el disfrute de los gaditanos tras seis años cerrado. Solo en los primeros diez días de apertura, la fortaleza recibió a más de 30.000 personas. Ahora, el equipo de gobierno da un paso más para «recuperar un espacio importante de la ciudad».

El delegado de Mobiliario y Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, ha defendido que el equipo de gobierno «ha recuperado muchos espacios que estaban cerrados para la ciudad» como Entrecatedrales o la Casa del Obispo. «Queremos dar un paso más, es una oportunidad para el Ayuntamiento de Cádiz», ya que «tenemos la oportunidad de ponerlo en valor, rehabilitarlo, darle un uso cultural y que no se vuelva a cerrar».

La intención del equipo de gobierno es «convertir el castillo en un referente y llenarlo de vida, donde prime la colaboración entre las administraciones públicas», pero donde las entidades privadas «también puedan aportar valor». Un espacio «para todos» donde «la investigación y la cultura tengan cabida».

El PSOE ha votado a favor de la propuesta. José Ramón Ortega ha defendido que «es una iniciativa que compartimos», aunque ha señalado que «existen una serie de dudas» en relación a la memoria que ha presentado el equipo de gobierno. «Hace dos años se aprobó una enmienda nuestra para que el Ayuntamiento hiciera un estudio del acceso al castillo que a día de hoy no está hecho», y por otro lado ha afirmado que «se le quiere dar muchos usos pero no se concreta si habrá festivales, recreaciones históricas...».

Por otro lado, ha puesto el foco en el «mayor tránsito de vehículos y personas que afectará al paseo Fernando Quiñones. ¿Han estudiado ustedes esto? ¿El Ayuntamiento va a asumir el mantenimiento del paseo?»

Desde el Ayuntamiento han señalado que la memoria recoge también la cesión del acceso al castillo y que está planteado «en los mismos términos» que el convenio existente para el Castillo de Santa Catalina, por petición «expresa» del Gobierno.

Las dudas de la oposición

Desde Adelante Izquierda Gaditana no se han negado directamente a esta petición, pero sí han apuntado al «estado en el que se encuentran los inmuebles del castillo» el coste de «ponerlo bien» y a cuanto ascendería la partida en los presupuestos para «mantener en situación el castillo».

«Lo que se menciona es que existen partidas presupuestarias en materia de vigilancia, mantenimiento de edificios públicos y en limpieza. ¿Se van a reducir los recursos para otros edificios que se van a usar en el castillo?» ha cuestionado Demetrio Quirós.

«Primero habrá que cuidar lo que se tiene antes de absolver nuevas responsabilidades», ha concluido.