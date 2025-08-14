El Ayuntamiento de Cádiz exige que no salgan autobuses sin aire acondicionado durante los días con temperaturas muy altas

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 14/08/2025 a las 14:42h. Compartir Copiar enlace

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, acompañado de José Carlos Teruel, teniente de alcalde de Medio Ambiente, y José Manuel Verdulla, concejal de Movilidad, han mantenido una reunión con la dirección de la empresa Compañía de Tranvía de Cádiz, San Fernando y Carraca, a raíz de las incidencias que se han producido en los últimos días en el servicio del transporte urbano.

En la misma se le ha exigido a la empresa, a petición del alcalde Bruno García, que no circule ningún autobús sin aire acondicionado mientras dure la ola de calor y en los días en los que haya altas temperaturas, algo a lo que se ha comprometido la compañía.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se tiene muy claro que en un contexto como el que se está produciendo con altas temperaturas, «lo más importante es la seguridad y la salud de las personas usuarias del transporte publico».

Por otro lado, Tranvía ha anunciado que va a reforzar los trabajos de mantenimiento en los talleres. De este modo, se va a incorporar personal al taller y va a haber un equipo permanente en los mismos a todas horas para acelerar el arreglo de los autobuses y para incrementar las labores de mantenimiento de los mismos.

Según fuentes de la empresa, en la actualidad hay 6 autobuses en reparación por problemas de climatización.

Con una flota de autobuses que tiene una media de antigüedad muy alta, en condiciones climáticas extremas como las que se vienen sufriendo desde hace 11 días, se producen más averías en motores y equipos de climatización, por lo que es necesario este refuerzo en talleres.

Estas son algunas medidas de efecto inmediato, que se unirán a otras que se van a plantear a medio plazo para que se puedan ejecutar en tanto en cuanto no salga a licitación el pliego que se está ultimando para este servicio municipal.

