Arrancan los trabajos para que personas sin hogar de Cádiz sientan compañía en la calle Soledad

El alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales, Pablo Otero, y de la concejala de Igualdad, Políticas de Inclusión y LGTBI y Mayor, Virginia Martín, ha visitado las obras del nuevo centro de acogida y reinserción para personas sin hogar de la calle Soledad, que acaban de comenzar.

Estos trabajos, que están siendo ejecutados por la empresa Jica Obras y Servicios, tienen un coste de 1.152.302 euros, un plazo de ejecución de 12 meses, y están financiadas gracias a una subvención de la Junta de Andalucía obtenida a través de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este centro consta de 11 alojamientos temporales con 22 plazas y estará destinado a personas en situación de segunda acogida.

Las personas alojadas, además de contar con un espacio habitacional digno, también recibirán asistencia y acompañamiento personalizado mediante la elaboración de un Plan Individual de Intervención.

El alcalde ha resaltado que «con esta actuación damos un paso más en nuestro compromiso con las políticas sociales y en la atención a los más vulnerables como son las personas sin hogar. Convertiremos un edificio que estaba en ruinas en un hogar».

Estos alojamientos tendrán una superficie útil de entre 28 y 30 metros cuadrados, excluidos los servicios comunes. En la planta baja habrá tres alojamientos, cuatro en la primera planta y otros cuatro en la segunda, teniendo cada uno de ellos capacidad para dos personas. Están equipados con cocina y un baño independiente.

En la planta baja habrá un salón de uso común y en la planta tercera otro espacio con lavandería y otras instalaciones.

El edificio conservará la fachada al ser una finca declarada con protección Grado 3 (protección ambiental). También se mantendrá la caja de escaleras y la estructura portante de la planta baja para ofrecer estabilidad a la fachada. Por razones de accesibilidad se propone la instalación de un ascensor para poder acceder a todas las plantas.

El proyecto contempla el alzado a la calle Soledad, aunque se salva la accesibilidad bajando la cota de la planta baja. Además, se conserva el patio principal de la finca con algunas variaciones.

El edificio contará a su vez con un patio central que distribuirá los espacios, cubierto por una montera y con un patio de luces trasero.