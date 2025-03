Una 'app' ayudará a víctimas de violencia de género de Cádiz a obtener pruebas

Cádiz es la tercera ciudad de Andalucía donde su Ayuntamiento ha comprado licencias para que 30 mujeres víctimas de violencia de género puedan usar una aplicación pionera que permite grabar con seguridad y con garantías jurídicas los episodios de maltrato que sufran y puedan utilizar estas grabaciones como prueba con total garantía jurídica.

Esta iniciativa ha sido presentada este lunes por el alcalde de Cádiz, Bruno García, la concejala de Igualdad, Virginia Martín, y el inspector de la Policía Local Andrés Ochoa.

«Con este proyecto novedoso damos un importante paso en Cádiz para seguir combatiendo la violencia de género, poniendo a disposición de las víctimas una herramienta accesible y digital que les permite acreditar ante los tribunales ese caso de violencia de género», ha saludado Virginia Martín.

La app, ideada por la empresa cordobesa Guardian Tecnology de Nosolosoftware, nace al constatar que «casi la mitad de los casos de violencia de género no llegan a buen puerto en los tribunales porque las pruebas no son admitidas a trámite», al no cumplir todos los requisitos de obtención de las mismas y custodia, según ha explicado Pedro García, representante de la iniciativa.

Mujeres registradas en Viogén

El acceso no está disponible para cualquier persona, pues la Fundación Municipal de la Mujer se coordina con el equipo Viogén de la Policía Local de Cádiz para trabajar de manera coordinada y garantizar el acceso a la misma por parte de las mujeres víctimas que están dentro de esta supervisión.

Camuflada en el teléfono móvil de la mujer, graba el episodio de violencia y, sin posibilidad de manipulación, lo aloja en la nube a disposición de organismos y autoridades para su uso en los tribunales.

La aplicación cuenta con una interfaz camuflada en el teléfono, donde no se identifica y permite que la mujer pueda grabar un audio o vídeo en cualquier momento que se perciba que se puede estar dando un capítulo de violencia verbal, física o psicológica.

De hecho, no hace falta estar dentro de la 'app' mientras se está grabando. Una vez que se inicie, se estará grabando y el móvil se podrá seguir usando con normalidad. Inmediatamente se envía a una red de blockchain que otorga inmutabilidad a los datos.

Las pruebas se sube con garantías legales pues que «tienen presunción de veracidad y sería la parte contraria quien debe demostrar que lo grabado no ocurrió», ha explicado Pedro García.

«Damos un paso más aprovechando la tecnología»

El alcalde gaditano ha asegurado que «la violencia de género es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que ir avanzando para eliminarla». Con esta iniciativa y aprovechando el avance de la tecnología «vamos a seguir generando fórmulas y herramientas para seguir luchando contra la violencia de género».

La concejala de Igualdad ha subrayado que «gracias a Dios» los casos que hay en Cádiz son «medios o bajos», pero con esta iniciativa «damos un paso importante para poder solventar esa dificultad que existe a la hora de poder presentar pruebas sólidas legalmente válidas cuando la violencia de género se produce en el ámbito privado».