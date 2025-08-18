Las obras para la apertura del edificio del vestíbulo de la estación de tren en Cádiz avanzan a buen ritmo

Aspecto de la obra del nuevo aparcamiento de Renfe, que se compatibiliza con la obra del vestíbulo

Adif adjudicaba el pasado mes de abril, por 104.250 euros, los trabajos para poner en servicio el nuevo vestíbulo de la estación de tren de Cádiz y ampliar el espacio disponible para los viajeros. Las obras, que se compatibilizan con los servicios y el funcionamiento de la estación, no tardaron en ponerse en marcha y en pleno mes de agosto marchan a buen ritmo. Tienen un plazo de ejecución de dos meses.

El objetivo de Adif, que también tiene entre manos poner en uso el nuevo aparcamiento para vehículos, es abrir el vestíbulo, cerrado desde hace 20 años, a lo largo de este 2025. Son trabajos enmarcados en el proyecto global bautizado como Plan Plaza de Sevilla que deposita sus tentáculos tanto en el antiguo espacio ferroviario como en la carretera industrial.

La realización de los dos proyectos, los que afectan al aparcamiento de la estación y al edificio del vestíbulo, permiten avanzar en el desarrollo del Plan Plaza de Sevilla.

Y en este 2025 se han activado otras apuestas referentes a esta gran iniciativa urbana que se desarrolla en una zona cercana al centro y puerto de Cádiz. Se ha recuperado el impulso en el Mercado Gastronómico, se ha confirmado que el hotel de Barceló sigue adelante y la construcción de un aparcamiento subterráneo y de una gran zona verde en el Parque de la Muralla, responsabilidad del Ayuntamiento, ya no espera en el cajón del olvido.

Según fuentes de Adif, las obras para la apertura del vestíbulo nuevo de la estación de Cádiz comenzaron a principios del pasado mes de julio, y se están desarrollando conforme a lo planificado. Hasta la fecha se han llevado a cabo trabajos de adecuación de paramentos verticales y horizontales, señalética e impermeabilización de lucernarios y cazoletas de recogida de aguas pluviales. Actualmente se está trabajando en los enlucidos de los paramentos verticales y en la señalización de emergencia.

El vestíbulo

El vestíbulo cuenta con una superficie de 1.670 metros cuadrados y albergará una nueva zona de espera, además de permitir reforzar la accesibilidad, tal y como explicaba en su día Adif.

El contrato está destinado a actualizar las instalaciones y desplegar equipamiento y mobiliario del nuevo vestíbulo. Así, entre los trabajos para su apertura figuran la instalación de equipos para las puertas automáticas, el refuerzo de la impermeabilización de la cubierta, la actualización de los sistemas de información a los viajeros y la instalación de señalética, un nuevo reloj y mobiliario.

El nuevo vestíbulo es un espacio amplio y diáfano con protagonismo de la luz natural gracias a los lucernarios de su cubierta y las amplias cristaleras de sus paredes. También refuerza la sostenibilidad y eficiencia de la terminal al contar con puertas automáticas de acceso al vestíbulo y desde éste a los andenes, que contribuyen a garantizar el confort en su interior.

El vestíbulo conectará además con un nuevo acceso a la estación desde la zona norte, donde actualmente se construye la ampliación del aparcamiento, con el consiguiente refuerzo de la accesibilidad y la conexión de la terminal a transportes de última milla.

Según Adif, la estación de Cádiz contabilizó el paso de un total de 1,6 millones de viajeros durante 2024, de los que unos 274.400 corresponden a pasajeros de servicios de larga distancia, otros 827.000 a media distancia y 518.000 a Cercanías.

La ampliación de la terminal se suma a las actuaciones que Adif impulsa en la provincia de Cádiz en su apuesta por la modernización del ferrocarril, como la rehabilitación de la histórica estación de Jerez de la Frontera, para la que recientemente se adjudicó la redacción del proyecto, o las mejoras de señalización de la línea Madrid-Alcázar de San Juan-Cádiz.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), el 7 (sostenibilidad y eficiencia energética) y el 11 (ciudades con acceso a transportes sostenibles), como ha indicado Adif.