Anuncian la apertura del puente Carranza de Cádiz para este domingo

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de que este próximo domingo 5 de octubre, a las 14:15 horas, se procederá a la apertura del Puente Carranza para el cruce del buque 'Clio', con salida desde Navantia.

'Clio', construido en 1998 por el astillero francés de Chantiers Alstom Leroux Naval, es un megayate reconvertido en crucero.

El buque cambió en 2017 de propietario pasando a la armadora Grand Circle Cruise Line, una compañía que es líder en buques pequeños de cruceros marítimos y fluviales, e invirtió en la reforma este barco más de cuatro millones de euros.

Las recomendaciones de la Delegación de Tráfico a tener en cuenta ante una apertura de puente son las siguientes:

-«Normalmente el proceso de apertura del puente Carranza se realiza en horas de poco tráfico y no suele durar más de 10 minutos, no provocando, por regla general, retenciones considerables, por lo que se recomienda esperar a que termine la maniobra y obedecer en todo caso las instrucciones que pudieran darle los operarios de AUMAR (empresa mantenedora del puente Carranza) o Policía Local y Guardia Civil de Tráfico».

-«En caso de que el proceso de apertura o el puente quedase imperativo por cualquier otra circunstancia (accidente, manifestaciones etc...) la Policía Local o Guardia Civil le indicarán itinerario alternativo».