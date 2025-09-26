Amaia Rodríguez lleva al Blue Zone Forum su proyecto para reutilizar 200.000 kilos de plástico del Mediterráneo

Amaia Rodríguez, cofundadora y co-CEO de Gravity Wave, ha protagonizado una de las ponencias destacadas de la última jornada del Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025, que se celebra esta semana en Cádiz, donde ha desgranado el modelo de economía circular que ha permitido a su startup recuperar más de 200.000 kilos de plástico del mar Mediterráneo y transformarlo en productos de diseño sostenible.

La emprendedora ha compartido con el auditorio el recorrido de un proyecto que nació de la observación y «la pasión por cambiar las cosas», y que hoy cuenta con una red de más de 5.000 pescadores colaboradores en el Mediterráneo, ha indicado en una nota Zona Franca de Cádiz.

Rodríguez ha recordado el viaje a islas remotas del sudeste asiático que marcó «el punto de inflexión», al encontrarse allí con «montañas de basura plástica en playas deshabitadas». Fue entonces cuando se preguntó, ha contado, cómo era posible que ese plástico llegara hasta allí. Esta experiencia la llevó a plantearse junto a su hermano Julen cómo podían ser «parte de la solución».

La cofundadora ha reconocido que se enfrentó a «desafíos iniciales» al no tener «ni un euro». Además, su primer intento de crear fundas para móviles «fracasó», lo que les obligó a «reinventar» su modelo de negocio hasta dar con la fórmula actual.

Uno de los aspectos innovadores presentados ha sido el uso de tecnología Blockchain para garantizar la trazabilidad completa de cada kilogramo de red recuperado.

«Las redes suponen el 40% del plástico que encontramos en el mar«, ha explicado Rodríguez, quien ha detallado el proceso de transformación de este material en mobiliario urbano, de oficina y elementos decorativos.

«En Gravity no solo quisimos limpiar, porque eso significaba trasladar el problema del mar a la tierra. Por eso montamos un proceso de reciclaje que da una nueva vida a este material», ha destacado durante su intervención.

Para Zona Franca, organizadora del Blue Zone Forum, su ponencia ha constituido «una poderosa invitación a que más agentes se unan a la misión de lograr un mar sin plásticos, demostrando que la economía circular es una herramienta clave para generar impacto positivo».

La participación de Gravity Wave en esta tercera edición del Blue Zone Forum «ha reforzado el compromiso del evento con soluciones tangibles e innovadoras para la sostenibilidad de los océanos», donde se ha destacado «el papel fundamental del emprendimiento con propósito en el futuro de la economía azul».

Gravity Wave es una empresa social cofundada por Amaia Rodríguez y su hermano Julen, dedicada a limpiar plásticos del fondo marino y transformarlos en productos de diseño sostenible mediante tecnología blockchain.

Reunión Iberobio

Además, en el marco del Blue Zone Forum, el consorcio del proyecto IberoBio ha celebrado su 13 reunión de socios, consolidando la cooperación transfronteriza en biotecnología y poniendo en valor las herramientas desarrolladas en el proyecto.

Durante la reunión, los socios han realizado un repaso de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha y han trabajado en la estructuración de los resultados con vistas a su difusión. Además, se ha planificado la calendarización de próximos eventos en Galicia y Salamanca, y la Jornada de Cierre en Braga, que servirá de colofón a esta etapa de trabajo conjunto.

Uno de los aspectos clave tratados ha sido la continuidad de la Red IberoBio más allá del proyecto, asegurando la actualización y mantenimiento de sus herramientas y explorando nuevas oportunidades de financiación que garanticen la sostenibilidad de la cooperación en el ámbito ibérico biotech.

En paralelo, se ha celebrado el Foro de Financiación de IberoBio, un espacio diseñado para conectar la innovación con el capital.

Como ha detallado Zona Franca, este pasado jueves, siete proyectos de emprendimiento tuvieron la oportunidad de presentar sus planes de negocio ante diversas entidades de financiación y capital riesgo, con el objetivo de captar los recursos necesarios para abordar con garantías las primeras inversiones y poner en marcha sus actividades empresariales.

En este foro participaron las empresas NeutronInsights, Proa2Health, Inverbis, FlowReserve, Marisma Biomed, SeaBites Pet Care e Innovamar Tech, que también mantuvieron reuniones bilaterales con inversores, explorando nuevas oportunidades de colaboración.

El Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025 se enmarca en el proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0, financiado en un 85% por el*Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2021-2027, a través de la Fundación Incyde.

Más temas:

Cádiz

Sostenibilidad