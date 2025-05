Alrededor de 10.000 turistas recalarán este jueves en Cádiz a bordo de tres cruceros

Este jueves 8 de mayo de 2025, el Puerto de Cádiz vivirá una jornada destacada con la llegada de tres grandes cruceros que desembarcarán a más de 10.000 turistas, mayoritariamente procedentes del Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos y Canadá. Este flujo de visitantes coincide con la llegada de la primavera, una de las temporadas de mayor actividad en el puerto gaditano.

Los buques en cuestión son el 'Arvia', con capacidad para 5.546 personas, el 'Norweglan Dawn', que llega con 2.170 pasajeros, y el 'Costa Favolosa', con un total de 2.938 turistas.

El más madrugador será 'Norwegian Dawn', un transatlántico de la naviera Norwegian Cruise Line, que atracará en el Muelle Marqués de Comillas a las 07:00 horas y partirá a las 17:00 horas. A bordo, se encuentran pasajeros en su mayoría procedentes de Estados Unidos y Canadá.

Este atraque se enmarca dentro de la temporada alta de cruceros en el puerto gaditano, que en 2025 prevé un total de 351 escalas, lo que representa un nuevo récord histórico para la ciudad.

Más tarde, sobre las 08:00 horas, llegará Arvia, un gigante de los mares que atracará en el Muelle Alfonso XIII, con salida prevista a las 17:00 horas. Los turistas son procedentes del Reino Unido.

El Arvia, operado por P&O Cruises, es uno de los cruceros más grandes dedicados al mercado británico. Con una eslora de 344 metros y un tonelaje bruto de aproximadamente 184.700 toneladas, el Arvia ofrece una experiencia de lujo a sus pasajeros. Cuenta con más de 30 bares y restaurantes, incluyendo el 6th Street Diner con temática americana y The Olive Grove con cocina mediterránea. Además, dispone de cuatro piscinas, veinte jacuzzis, un minigolf y un parque acuático

Por último, a las 08:00 horas, Cádiz recibirá la visita del Costa Favolosa, un transatlántico de la naviera Costa Cruceros, que atracará en el Muelle Reina y partirá a las 18:00 horas. A bordo, se encuentran pasajeros procedentes de Alemania y Francia.

El Costa Favolosa es un barco de lujo con una capacidad para 3.020 pasajeros y 1.050 tripulantes. Con una eslora de 290 metros y un tonelaje bruto de 112.000 toneladas, ofrece una amplia variedad de servicios y actividades a bordo, incluyendo restaurantes gourmet, un teatro, un spa y un parque acuático.

Potenciar la economía local

La llegada de estos tres grandes cruceros impulsará la actividad comercial y cultural en Cádiz. Los cruceristas podrán disfrutar de la gastronomía local, visitar monumentos históricos como la Catedral de Cádiz y explorar las playas cercanas. Además, la presencia de estos visitantes contribuirá significativamente a la economía local.