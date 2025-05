Alertan de la «inminente caducidad» de muchas sanciones impuestas por la Policía Local de Cádiz

El Sindicato de Policía Local de Cádiz (SPLCA) ha hecho público un comunicado que ha remitido a este periódico en el que alerta de la «inminente caducidad» de muchas sanciones impuestas por la Policía Local de Cádiz.

El SPLCA lamenta «la falta de personal técnico administrativo para realizar las funciones de instructor».

Este es el comunicado completo:

«El sindicato de Policía Local de Cádiz denuncia la inminente caducidad de muchos procedimientos administrativos sancionadores, por la falta de personal técnico administrativo para realizar las funciones de instructor.

La Jefatura de Policía Local de Cádiz, desde hace varios meses, no cuenta con personal técnico para realizar las funciones de instructor de expedientes sancionadores. Funciones que entendemos son imprescindibles para la tramitación de todas las denuncias que día tras día confeccionan los agentes de la Policía Local en esta ciudad. Estas infracciones afectan a muchas materias de interés general, como son las infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, infracciones de actividades recreativas y comerciales, ocupación de vía pública, licencias, limpieza, tenencia de animales, etc, etc.

La normativa que regula el procedimiento sancionador, dispone la obligación de la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. Establece que compete al instructor la práctica de los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Pero, además, se atribuyen relevantes facultades sobre el archivo del expediente dejando en sus manos, no solamente la tramitación del procedimiento, sino la decisión sobre su archivo, por ello, la persona designada para ejercer estas funciones debe de recaer en un técnico de la administración.

El no contar pronto con la figura de este técnico para tramitar los diferentes procedimientos sancionadores, que afectan a muchísimas materias importantes de interés general como hemos señalados, probablemente ocasionará la caducidad de muchas denuncias tramitadas por la Policía Local. Un trabajo realizado por los agentes, que caerá en saco roto sino se remedia pronto y lo peor de todo, es que los presuntos infractores de esos expedientes se verán beneficiados por la inacción de este ayuntamiento.

Por todo ello, este sindicato solicita al ayuntamiento el nombramiento urgente de este técnico para garantizar y proteger el interés general y mantener la normalidad en las funciones de policía que tienen encomendadas por ley este ayuntamiento«.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para tratar de obtener una valoración del comunicado, pero se ha declinado hacer algún tipo de manifestación al respecto.