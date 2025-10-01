«Alcances está muy vivo, recibimos casi 400 películas para inscribirse»

Algún gaditano quizás no sepa que esta semana es tan relevante en la ciudad de Cádiz como que su festival de cine cumple la nada desdeñable cifra de 57 ediciones. Un número más que importante que convierten a Alcances en el cuarto festival más antiguo de España, solo por detrás de Valladolid, Gijón y San Sebastián. Aniversario que el cine documental de Cádiz cumple en plena forma.

Javier Miranda, director de Alcances, es una de las almas del certamen recordando que «recibimos 400 películas para la inscripción y eso demuestra que está muy vivo tanto para los profesionales como para el público en general. Lo bueno de Alcances es que no ha tenido crisis de los cuarenta, de los cincuenta y tampoco de los sesenta«.

En este aniversario Alcances sigue teniendo un valor muy especial en toda España. «Los profesionales valoran mucho este festival. Nos tienen un gran cariño porque saben que tienen una gran ventana para sus películas. Cuando visito otros festivales noto el cariño que se tiene a Alances. Nuestro objetivo es trabajar la programación con mucho rigor y buscar la película y al cineasta«.

Un festival que siempre está y estará ligado a Cádiz. «Cuando Fernando Quiñones lo creó siempre tuvo presenta que debía ser un servicio a la ciudad. Tenemos siempre en la mente implicar a Cádiz y con Cádiz en todos los aspectos», recuerda Miranda, destacando también la vinculación con Andalucía. «Hay sección de cine andaluz y es un aspecto clave siempre que la vinculación andaluza no se pierda. Hacemos un servicio a la comunidad autónoma dando a conocer el cine andaluz», añade.

Lo que supone un certamen sobre el séptimo arte no deja de ser un vehículo de la cultura en todos los sentidos. «Un festival cultural es un agente de intermediación entre unos profesionales, unas películas con la sociedad y la gente de Cádiz. Eso no se puede perder nunca. Recuerdo el año de la pandemia que lo hicimos online y fue triste. Si no implicas a la ciudad y al territorio el festival pierde mucho«, destaca el director.

¿Y se ha logrado estrechar la relación con la sociedad? «La vinculación se ha logrado pero cada vez ahondamos más a eso. Estamos haciendo pases en la calle y también acercándonos al público. En verano aumentamos las actividades y con los eventos previos. Creamos un discurso sacando el festival de sus sedes habituales, de las salas de cine».

Javier Miranda no olvida que en Alcances la aportación del consistorio es sencillamente fundamental. «El ayuntamiento sigue apostando cada año por Alcances. Es un festival municipal y eso nos hace tener en cuenta la ciudad. Cádiz es protagonista, la ciudad como receptáculo de las propuestas implicadas en las actividades«.

Javier Miranda, director de Alcances nacho frade

Y aunque ahora se adentra en todo el festival, Alcances no descansa. «Realmente nunca se para de trabajar con Alcances. No hay un periodo en que no se trabaje. Se viaja a festivales, gente que te manda películas para que las veas y nunca se para la verdad».

Todo sin olvidar lo que supone estar en un festival como el gaditano. Javier Miranda no olvida que «Alcances como todo festival tiene una programación limitada con una serie de pases. Tampoco es bueno meter tantas películas. Hay un tópico que dice que estar en un festival ya es un premio y eso lo trabajamos. En sección oficial tenemos plazas para 7 largometrajes y 15 cortometrajes. Que estar aquí ya sea un premio es algo en lo que hacemos mucho hincapié«.

En lo personal, Miranda sigue siendo uno de los pilares fundamentales del festival. «Ser director es una experiencia muy positiva. Llevo 20 años ligado a Alcances, me ha permitido conocer un cine que no hubiera conocido y muchos profesionales de toda España. Al final es trabajar por la cultura de tu ciudad y eso enrique mucho», concluye.

