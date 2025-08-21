AIG exige la reapertura completa de la plaza Candelaria y su apropiado mantenimiento y cuidado

LA VOZ DE CÁDIZ Cádiz 21/08/2025 a las 13:05h. Compartir Copiar enlace

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana considera «un sinsentido» que la céntrica y transitada plaza Candelaria lleve meses clausurada parcialmente por caída de piñas de varios de sus árboles, por lo que exige su reapertura. Desde el Ayuntamiento de Cádiz justificaron su cierre por motivos de seguridad, «pero entendíamos que desde la Delegación de Parques y Jardines se iban a tomar las pertinentes medidas para evitar riesgos. Sin embargo, los días siguen pasando y el equipo de Gobierno se ha olvidado de este asunto. No se ha actuado en ella y lleva todo el verano cerrada parcialmente, impidiendo el disfrute de este espacio público a la ciudadanía, especialmente a los y las menores como zona de esparcimiento».

Y es que la concejala Lorena Garrón recuerda que, tras la importante reurbanización de Candelaria que realizó el anterior equipo de Gobierno y también su semipeatonalización, esta plaza estaba siendo muy frecuentada por familias, al ser un espacio seguro para el juego de sus hijos e hijas.

«Resulta incomprensible que ni la concejala de Parques y Jardines, Loli Pavón, ni el propio alcalde, Bruno García, hayan salido a dar explicaciones sobre la clausura parcial de esta plaza, pero más inexplicable es aún que Candelaria lleve varios meses vallada sin que se haya actuado ya en ella y procedido a su reapertura».

Asimismo, la edil critica el deficiente mantenimiento de la plaza, con bancos rotos y sucios, papeleras llenas hasta dentro de la zona acotada por las vallas, parterres descuidados y un pavimento con manchas y mugre acumulada. «Esta plazoleta merece un mayor cuidado por parte del Ayuntamiento, por lo que no sólo exigimos su reapertura completa, sino también el mantenimiento y adecentamiento de la misma».

Ante todo lo expuesto, la concejala lamenta la falta de gestión en el día a día del alcalde y de sus ediles. «Sin duda, estamos ante una muestra más del abandono que está sufriendo la capital gaditana con el Gobierno del PP de Bruno García, que ya sabemos que está más preocupado por hacer anuncios vacíos de cara a la galería que por gestionar nuestra ciudad». «Cuando era candidato a la Alcaldía aseguraba que iba a apostar por el trabajo en las 'pequeñas cosas', y justamente en esas pequeñas cosas ni está ni se le espera», denuncia Garrón.

Por último, la concejala de la coalición de izquierdas lamenta que el actual equipo de Gobierno, con su «inacción e inoperancia», esté motivando «el deterioro de esta plaza como espacio público de esparcimiento y encuentro», ya que muchas familias han decidido dejar de visitarla tras restar las vallas una considerable zona de juego a sus hijos e hijas.