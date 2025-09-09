Agresión a un facultativo en el centro de salud Olivillo: la presunta autora será juzgada hoy martes

La Voz de Cádiz 09/09/2025

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones después de que una usuaria haya agredido físicamente a un facultativo residente en el centro de salud Olivillo de la capital gaditana. Los hechos se produjeron este lunes, fueron denunciados, y este martes está previsto que se celebre el juicio contra la presunta agresora.

Según ha explicado la Junta, los hechos ocurrieron cuando una usuaria intentó irrumpir en una sala de Enfermería exigiendo una cura no indicada. Por su parte, el facultativo intentó dialogar en la sala de espera con esta persona, que, finalmente, lo agredió físicamente.

Por su parte, la Delegación Territorial de Salud y Consumo y la Gerencia del Distrito han lamentado lo sucedido y han mostrado todo su apoyo a este profesional. Asimismo, ha recordado que la Consejería trabaja «incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden».

Además, ha señalado que el Distrito ha convocado para el próximo viernes 12, a las 13,00 horas en la puerta del Olivillo, una concentración de repulsa por la agresión sufrida por este sanitario y en apoyo de todos aquellos profesionales que sufren la violencia en sus centros.

Finalmente, la Consejería ha recordado que cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del 'profesional guía'; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.

