El 01232, el número que compran los gaditanos por el apagón eléctrico

El 01232, cupón solicitado en la ONCE

Ya sea por aquello de la superstición o por lo que fuera, a más de uno le gusta tentar a la suerte con números inverosímiles y que de manera objetiva y simple no tienen nada que decir, a no ser que se les relacione con algo en particular.

Es lo que está pasando desde ayer con el 01232, un número que no dice absolutamente nada y que en un principio a más de uno le parecerá uno más dentro de lo que se puede comprar a diario en la ONCE, por ejemplo.

Sin embargo, esas cinco cifras tienen una simbología directa desde este martes 28 de abril pues reflejan la hora exacta en la que España pasó de tener luz a quedarse sin ellas, el apagón eléctrico que dejó a todo el país y a Portugan sin suministro durante muchísimas horas.

Apagón que se produjo a las 12:32 horas, de ahí la cifra que desde ayer más de uno está buscando por doquier en los diferentes puntos de venta de juegos de azar, como la ONCE, por ejemplo.

Si se quiere tentar de verdad a la suerte o se es supersticioso por naturaleza, qué mejor manera que buscar este número por si trae algo de felicidad, con una cifra que refleja una hora que ya pasará a la historia de España.

Más temas:

Once