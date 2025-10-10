Cádiz roza el lleno turístico durante el Puente del Pilar con más del 85% de ocupación en sus hoteles

La provincia de Cádiz encara el Puente del Pilar con cifras de ocupación excepcionales que confirman su atractivo turístico en otoño. Según los datos de Horeca Cádiz, la patronal del sector hostelero, la provincia alcanzará una media del 85 % de ocupación hotelera durante este fin de semana largo, que se prolonga hasta el lunes 13 de octubre, jornada festiva al trasladarse el Día de la Hispanidad (12 de octubre) al lunes por coincidir en domingo.

Los empresarios del sector se muestran optimistas. Pues el 83,6 % de los alojamientos andaluces prevén resultados iguales o mejores que en años anteriores. En el caso gaditano, la suma de buen clima, actividades locales y un calendario ampliado de días festivos ha propiciado un auténtico «lleno técnico» en varias localidades costeras.

Además, según las previsiones del sector, más de la mitad de las plazas ofertadas son en alojamientos rurales, que estarán ocupadas durante estos días festivos, alcanzando una media del 56,%. Un dato que al sitúa como una de las provincias andaluzas con mejores expectativas, solo por detrás de Jaén, y muy por encima de la media regional, que se queda en el 43,5%

El sábado 11 de octubre, el mejor día

El mejor día del puente será el sábado 11 de octubre, cuando los hoteles de la provincia alcanzarán una media de 88 % de ocupación, bajando ligeramente al 83 % el domingo 12, Día del Pilar.

Por municipios, destacan Chiclana de la Frontera y Zahara de los Atunes, que alcanzarán ese sábado el 96 % de ocupación, situándose entre los destinos más demandados de Andalucía. Les siguen Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, con un 93 %, y Cádiz capital, que superará el 90 %, llegando al 92 %.

Otros municipios turísticos como Rota (91 %), El Puerto de Santa María (88 %), Tarifa (83 %) y Jerez de la Frontera (80 %) completan la lista de principales destinos con alta afluencia.

La excepción será San Fernando, que el sábado apenas alcanzará un 55 %, aunque el domingo mejorará sus cifras hasta el 78 %, convirtiéndose junto a Tarifa -que subirá al 89 %- en las dos localidades que aumentarán reservas de un día para otro.

En la jornada del domingo 12, Chiclana volverá a liderar con un 93 % de ocupación, mientras que Zahara de los Atunes bajará hasta el 71 %. Conil se situará en un 89 %, Cádiz capital en un 83 %, El Puerto en un 77 % y Jerez en torno al 71 %.

Los pueblos blancos, los más demandados

El corazón del turismo rural gaditano volverá a latir con fuerza. Localidades como Grazalema, Zahara de la Sierra, Setenil de las Bodegas o El Bosque registran un alto nivel de reservas, confirmando la recuperación del turismo de interior. Las casas rurales, cortijos y pequeños hoteles con encanto rondan la plena ocupación.

La Ruta de los Pueblos Blancos se consolida como uno de los grandes reclamos para los visitantes que buscan naturaleza, gastronomía y patrimonio. A ello se suman las rutas de senderismo por el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, visitas a bodegas en la Sierra de Cádiz y experiencias gastronómicas que giran en torno a productos locales como el queso payoyo o el aceite de oliva virgen extra.

Actos y celebraciones durante estos días

Durante el puente, la provincia ofrece una amplia programación cultural y festiva. En La Línea de la Concepción, la Hermandad del Rocío celebrará su tradicional Misa Anual en la Aldea, con la asistencia de cientos de fieles. En Jerez, los visitantes podrán disfrutar de actividades en torno al vino y el flamenco, mientras que en Cádiz capital se desarrollarán visitas guiadas, exposiciones y propuestas gastronómicas.

Por su parte, localidades como Arcos, Medina Sidonia o Ubrique acogerán mercados artesanales, ferias locales y rutas culturales que refuerzan el atractivo de los pueblos gaditanos durante el puente.

Optimismo para el sector

En el Puente del Pilar se presenta como un a oportunidad para consolidar la recuperación del turismo rural en Cádiz tras un año de moderada estabilidad por los temporales. Si el tiempo acompaña y las reservas de última hora confirman las previsiones, la provincia podría cerrar el puente con un balance muy positivo, tanto en términos de ocupación como de gasto medio por visitante.

«Cádiz tiene todos los ingredientes para un buen puente. Buena temperatura, naturaleza, cultura y una oferta gastronómica de primera. Tenemos la sensación que va a ser un buen fin de semana», vaticina la Federación de Hostelería de la provincia de Cádiz.

Previsiones de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un incremento notable de desplazamientos durante el puente, por lo que ha puesto en marcha un dispositivo especial de control y seguridad. Se recomienda planificar los trayectos con antelación, especialmente en las carreteras de acceso a la Sierra y la Costa, donde se esperan retenciones en las horas punta del viernes y el lunes 13 de octubre.