Cádiz reúne en un foro internacional a los primeros espadas de la economía azul

Cádiz albergará la próxima semana uno de los foros más importantes del mundo en materia de sostenibilidad, pesca y economía azul. El Maritime Blue Growth (MBG) se celebrará en el Palacio de Congresos de la capital entre el 11 y el 13 de noviembre. El Comisario Europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, será el encargado de inaugurar este encuentro, que contará con primeras figuras en materia de conservación y medio ambiente.

La presencia del alto representante comunitario confirma el posicionamiento de MBG como uno de los foros europeos de referencia en Economía Azul y Circular, subrayando la relevancia internacional alcanzada por el congreso en tan solo dos ediciones.

La participación del Comisario refleja la aceptación y el respaldo que MBG ha conseguido en los ámbitos científico-marítimo e institucional, y es fruto del trabajo desarrollado por el Clúster Marítimo Español (CME) junto a su presidente, Javier Garat, clave para hacer posible este hito.

MBG es el único congreso internacional en Europa liderado directamente por el sector marítimo español, con un enfoque transversal que integra puertos, industria naval (civil y militar), energía, pesca, transporte marítimo, ciencia, formación y medio ambiente para acelerar la transición hacia la Economía Azul y Circular. Su segunda edición se celebra en Cádiz del 11 al 13 de noviembre de 2025, consolidando a la ciudad como capital europea de la innovación marítima.

El evento reunirá a más de 75 ponentes internacionales y cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, además de 64 marcas expositoras y patrocinadoras, y más de 100 entidades colaboradoras.

El programa cienLfico se articula en mesas redondas y diálogos abiertos (sin ponencias tradicionales), abordando retos clave como la competitividad y regulación, la geoestrategia y sostenibilidad, la transición energética y digital, y el empleo azul.

MBG se completa con el Business Point (espacio de networking y conexión empresarial) y las Experiencias MBG'vip (13—14 de noviembre), diseñadas junto a Bionomía Institute, la ONG Salarte y el equipo de Aponiente, que combinan ciencia, tradición y gastronomía azul.

MBG es un encuentro internacional que une ciencia, industria y administraciones para impulsar proyectos, crear alianzas y definir con rigor el futuro sostenible de los océanos.