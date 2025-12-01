Cádiz resiste el frenazo de la construcción andaluza y se consolida como polo estratégico en 2025

Mientras el conjunto de Andalucía apunta un retroceso notable en la inversión en construcción -un 14,2% menos que en los nueve primeros meses de 2024-, Cádiz logra contener el golpe y firma uno de los balances más sólidos del mapa andaluz. Con 1.017 obras ejecutadas y 927 millones de euros movilizados, la provincia se afianza como un territorio dinámico donde tanto la obra civil como la edificación continúan avanzando pese a las turbulencias del mercado.

Según el informe Análisis y evolución del sector de la construcción elaborado por DoubleTrade, Andalucía ha contabilizado 4.872 obras entre enero y septiembre de 2025. En este contexto, Cádiz es la segunda provincia con mayor volumen de actividad, solo por detrás de Málaga.

Aunque el presupuesto total manejado por la construcción gaditana es moderado en comparación con los grandes proyectos que impulsan el ranking regional -como Sevilla, que lidera con 3.926 millones-, Cádiz mantiene un equilibrio entre obra nueva, reformas y proyectos de urbanización que evidencian un tejido constructivo vivo y repartido por toda la provincia.

Una provincia que rehace, mejora y moderniza

El informe constata que la reforma es la tendencia dominante en la construcción andaluza, y Cádiz no es una excepción. Con el 71% de las actuaciones en esta categoría, la provincia sigue apostando por renovar su parque edificatorio, modernizar espacios consolidados y responder a la creciente demanda de rehabilitación en entornos urbanos y rurales.

La obra civil, carreteras, infraestructuras hidráulicas, equipamientos público, también gana peso en el conjunto regional, representando ya el 65% del total. Este movimiento favorece a Cádiz, cuya economía depende en buena medida de la mejora continua de sus comunicaciones, puertos, polígonos y servicios turísticos.

A nivel nacional, la vivienda sigue siendo el gran impulsor del mercado, con 7.821 proyectos registrados. En Cádiz, este comportamiento se refleja en un aumento del interés por promociones de tamaño medio y actuaciones de regeneración urbana, especialmente en áreas con alta densidad turística o potencial residencial: Bahía de Cádiz, Costa Noroeste, Campo de Gibraltar y parte de La Janda.

La superficie media de las obras en Andalucía ha crecido de 480 m² a 559 m², un indicador de que los proyectos son más amplios y buscan una mayor eficiencia, tendencia que también repercute positivamente en el mercado gaditano.

Cádiz, en el tablero nacional

Aunque los grandes titulares del sector los acaparan macroproyectos como la planta fotovoltaica de Sevilla o la gigafactoría de Zaragoza, Cádiz destaca por mantener su actividad en niveles competitivos y por su exposición estratégica a sectores clave. En primer lugar, el turismo, donde la rehabilitación hotelera y residencial continúa en alza. Por otra parte, industria y logística, impulsadas por el puerto de Algeciras, uno de los nodos más importantes de Europa. Y en energías renovables, con un crecimiento sostenido de plantas solares y eólicas en la campiña y la zona del Estrecho.

Así, la provincia gaditana no lidera en presupuesto, pero sí en capacidad para diversificar su cartera de obras, un factor determinante para su resiliencia.

Pese al retroceso global del sector, el tercer trimestre de 2025 apunta hacia una recuperación gradual. Andalucía cerró el periodo con solo un 6% menos de obras respecto a 2024 y con un repunte en la inversión mensual del último trimestre.

Según Xavier Piccinini, director general de DoubleTrade España, la tendencia refleja «un cambio positivo hacia la estabilización tras un 2024 excepcionalmente alto». Un mensaje que encuentra eco en Cádiz, donde el ritmo de las obras y la diversidad de proyectos parecen confirmar que la provincia encara 2026 con solidez.

El informe también resalta la importancia creciente de las herramientas de análisis y prospección comercial. Con más de 13.600 promotores, 11.000 arquitectos y 5.900 constructores activos en España en lo que va de año, la capacidad de anticiparse al mercado se ha convertido en un valor decisivo.

Para una provincia como Cádiz, donde conviven grandes constructoras con decenas de pymes locales, el acceso a información fiable y actualizada es ya un factor clave para competir en igualdad de condiciones con otras regiones más capitalizadas.