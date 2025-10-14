Ayudas

Cádiz recibirá 2,7 millones para reparar los daños de la Dana a infraestructuras municipales

Estas ayudas se articulan a través de la Diputación Provincial, llegando así a la totalidad del territorio afectado en la provincia

El Gobierno ha anunciado que subvencionará con 2.765.831 euros las obras de reparación o restitución de infraestructuras municipales y red viaria de la provincia de Cádiz afectados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana), que dejó incidencias en amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

En Cádiz estas ayudas se articulan a través de la Diputación Provincial, llegando así a la totalidad del territorio afectado en la provincia.

Asimismo, ha recordado que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aprobó en febrero la convocatoria de estas subvenciones para la reconstrucción de infraestructuras municipales dañadas por la Dana, subvencionando con más de 14,6 millones de euros a entidades locales de Andalucía, articulando las ayudas a través de las ocho diputaciones provinciales andaluzas.

Las subvenciones convocadas tienen por objeto financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños que ejecuten los ayuntamientos, los consejos insulares, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades. Serán obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de las mancomunidades.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha destacado que ha reducido los tiempos de tramitación a menos de la mitad, ya que antes se tardaba dos años en disponer de una resolución por catástrofes y ahora se tarda menos de un año.

