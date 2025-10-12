Cádiz se prepara para las lluvias otoñales con el recuerdo de la DANA del año pasado

Tormentas torrenciales, olas de calor y bosques en llamas. El cambio climático ya no es una amenaza futura: es una realidad que pone en jaque a las administraciones. Y la provincia de Cádiz no está exenta de peligro. Después de un verano marcado por el fuego, como el incendio forestal de Tarifa, el otoño y la época de lluvias se acercan y vuelven a la memoria los episodios vividos el año pasado, cuando, a causa de la DANA de finales de octubre, las calles se inundaron y numerosos vecinos tuvieron que achicar agua de sus casas en diferentes puntos de la provincia.

Según la AEMET, Cádiz fue la provincia andaluza que más precipitaciones acumuló en octubre, con 271,9 litros por metro cuadrado, más de cuatro veces la media habitual. Pero no solo llovió mucho, sino que también lo hizo con una intensidad que provocó destrozos en domicilios, municipios declarados «zona de desastre natural» y ayuntamientos como el de San Fernando que pusieron a disposición de los vecinos afectados líneas de ayuda. Ahora, para evitar en la medida de lo posible que se vuelvan a repetir esas imágenes, los diferentes Consistorios gaditanos se han puesto manos a la obra.

Cádiz capital

La ciudad de Cádiz se prepara para las posibles lluvias otoñales. La empresa municipal Aguas de Cádiz limpia los 9.000 imbornales con los que cuenta la ciudad «dos veces al años» y realiza «campañas extraordinarias de refuerzo» en fechas señaladas como las actuales y con «motivo de la celebración de grandes eventos». La atención se coloca especialmente en calles tanto del casco antiguo (zona de la Viña y San Juan de Dios) como de extramuros (La Laguna y zonas de Avenida de la Sanidad Pública), zonas que fueron anegadas el año pasado. José Manuel Cossi, presidente de Aguas de Cádiz y primer teniente de alcalde aseguró que el objetivo es «mantener en condiciones una red de pluviales en la ciudad para que sea eficaz».

«Queremos que la ciudad esté preparada ante la llegada de la temporada de lluvias«, reconoció el presidente de Aguas de Cádiz. Sin embargo, hay situaciones que pueden superar cualquier actuación preventiva. «No obstante, si la lluvia es muy intensa en poco tiempo es normal que se produzcan charcos hasta que la red de pluviales, en la que trabajamos durante todo el año, los absorba».

El Puerto

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María trabaja durante todo el año para evitar inundaciones, y eso pasa por una estructura de vital importancia que necesita desde hace años: el tanque anticontaminación de La Puntilla, que está a punto de ser terminado. Este depósito enterrado de gran capacidad, equivalente a cuatro piscinas olímpicas y promovido por Apemsa, permitirá «retener las primeras aguas de lluvia», las más contaminadas, y evitará que «lleguen al río Guadalete». Gracias a él, mejorará el sistema de saneamiento urbano, se reducirá la contaminación y se hará frente a las inundaciones.

El tanque anticontaminación de La Puntilla, a punto de convertirse en una pieza clave contra las inundaciones

«Cuando el tanque se llene, las aguas ya limpias se verterán al río mediante un aliviadero y bombeo de aguas pluviales, mientras que los primeros litros con carga contaminante serán enviados a la depuradora de Las Galeras. Esta infraestructura protegerá el río y su entorno, reducirá el riesgo de inundaciones y contribuye a mantener una ciudad más limpia y sostenible«, informan fuentes del Consistorio portuense, que, por otro lado, trabaja de manera »constante y preventiva para minimizar los riesgos de inundaciones« mediante la limpieza y revisión de toda la red de alcantarillado y los más de 15.000 imbornales.

Para llevar a cabo estas actuaciones, el Ayuntamiento cuenta con una flota de camiones de saneamiento, que aspiran residuos y lodos de imbornales y pozos de saneamiento, y también con «camiones con sistemas de reciclado de agua y cámaras de televisión para la revisión de la red de alcantarillado». «Esto nos permite actuar de manera anticipada y garantizar que las infraestructuras estén operativas cuando llegan las lluvias».

Otra herramienta crucial para combatir las inundaciones son las estaciones de bombeo. Según estas mismas fuentes, actualmente se encuentran «plenamente operativas» para garantizar la evacuación de aguas pluviales incluso en situaciones de lluvia intensa. Y en el caso de que se produzcan, El Puerto cuenta con un «equipo especializado» y con «recursos técnicos avanzados» para responder rápidamente ante cualquier incidencia.

Jerez

Jerez fue uno de los municipios gaditanos más damnificados tras el paso de la DANA de finales de octubre. El día 30 de octubre se cayeron 114,8 litros por metro cuadrado en el Aeropuerto de Jerez, lo que lo convirtió en el día más lluvioso desde que se tienen registros. Las calles se anegaron, algunos coches fueron arrastrados por el agua, se vio interrumpido el funcionamiento normal de servicios esenciales y se produjeron daños significativos en cultivos, ganadería e infraestructuras del medio rural. La magnitud de las consecuencias de las lluvias en Jerez se estimó en «más de 39 millones de euros».

Con el recuerdo reciente de aquel episodio, el Ayuntamiento de Jerez, a través de la empresa concesionaria Aqualia, lleva a cabo también «una campaña continua de limpieza de imbornales para la recogida del agua de lluvia», que se intensifica en los periodos previos a las lluvias previstas y con especial focalización en aquellas zonas con mayor riesgo de inundación, como son la Barriada La liberación, la calle Porvera y Honda, del centro, y la zona Este, concretamente, Canalejas y la Barriada Záfer.

Cabe destacar que todos los equipos de bombeo de Jerez disponen de un «sistema de telecontrol» que permite «monitorizarlos »durante las 24 horas, 365 días al año«. Además, cuentan con alarmas que alertan a los servicios técnicos jerezanos cuando se produce cualquier incidencia.

El Plan Director de Infraestructuras de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración, aprobado por el Servicio Técnico Municipal

Por otro lado, el 1 de octubre de 2025, el Servicio Técnico Municipal de Abastecimiento de Agua Alcantarillado y Depuración procedió a aprobar el Plan Director de Infraestructuras de Abastecimiento, Alcantarillado y Depuración presentado por la concesionaria (Aquajerez), como documento inicial y base técnica de planificación del servicio. «En una próxima reunión de la Junta de Gobierno Local se hará la toma de conocimiento de la aprobación y se pretende acordar la revisión y actualización inmediata del citado plan, adaptándose a la realidad urbanística, económica y normativa vigente, incluyéndose una planificación estratégica de las inversiones efectivas que puedan ejecutarse para evitar las inundaciones», informan fuentes municipales.

San Fernando

Con la llegada del otoño, San Fernando ha activado un «plan preventivo», que incluye «la revisión de la red de pluviales», «la coordinación con los servicios de emergencia» y «la puesta a disposición de equipos municipales para actuar de manera rápida en caso de fuertes precipitaciones». En las últimas semanas, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una limpieza «intensiva» de imbornales y rejillas de recogida de aguas, con especial atención a las zonas donde históricamente se producen más acumulaciones, como San Onofre y San Marcos, el puente del Gran Poder, la Venta de Vargas, así como Bazán, Pery Junquera o el Callejón de la Marina, entre otras. También se han revisado las 20 estaciones de bombeo, que se encuentran en «correcto funcionamiento» para garantizar su operatividad ante episodios de lluvias intensas.

Limpieza de imbornales en La Isla L.V

Por otra parte, para mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias, el Ayuntamiento sacó a la licitación, a finales de agosto, la redacción del Plan de Emergencia Municipal (PEM) por un valor de 72.500, en el que se contempla, además de las emergencias comunes, las derivadas de fenómenos extraordinarios como incendios, maremotos o invasiones del mar en determinadas zonas.

Chiclana

En Chiclana, la preocupación radica en el río Iro y su posibilidad de desbordamiento. «Todos los vecinos de la zona inundable estamos intranquilos porque sabemos que va a volver pasar», reconoce Manuel Guerrero, vecino de Las Albinas. Manuel hace referencia a uno de los días más oscuros de la historia de Chiclana que este año cumple 60 años, La Riada de 1965, que causó más de 600 millones de pesetas en daños materiales. Él vivió aquel fatídico episodio que afortunadamente no se cobró ninguna vida pero asegura que si no se toman medidas «esto puede ser una ruina».

«Ya nos han manifestado que no van a realizar la inversión de las dos presas contra avenidas»

La solución que espantaría cualquier miedo, sobre todo, en aquellos que saben lo que es ver el agua a tres metros de altura en su propia calle no es otra que la construcción de dos presas contra avenidas. Sin embargo, el proyecto que se puso encima de la mesa hace décadas y que ha salido a la palestra en numerosas ocasiones, independientemente del color político que gobernara en la Junta y en el Consistorio chiclanero, nunca se llevó a cabo. Tras la DANA de octubre, que puso en alerta a los chiclaneros y al equipo de gobierno, la necesidad de las presas volvió a salir al paso. «La Junta de Andalucía finalizó hace un año un estudio de inundabilidad del río Iro, que incluía la necesidad de ejecutar dos presas contra avenidas, una en el propio río y otra en el arroyo de la Cueva», informó en una nota el Ayuntamiento de Chiclana en noviembre de 2024. Pero la Junta no está por la labor de acometer la actuación.

«Ya nos han manifestado que no van a realizar esa inversión», afirma Ana González, primera teniente de alcalde, a LA VOZ de Cádiz. Lo que sí aceptó la Junta el año pasado fue la instalación de un sistema de alarma contra inundaciones en la cuenca del río Iro, previsto para 2025. Gracias a los sensores colocados aguas arriba, la ciudadanía estaría avisada en caso de que se produzcan fuertes precipitaciones que provocaran posibles inundaciones en el casco urbano chiclanero. Sin embargo, según Ana González, a día de hoy se continúa a la espera.

Con motivo del 60 aniversario de La Riada de Chiclana, el Museo de la ciudad acogerá una exposición sobre ella. En la presentación, el alcalde de Chiclana, José María Román ha aprovechado para «volver a decirle a las administraciones competentes la tarea pendiente que hay con Chiclana en cuanto al control de la inundabilidad del río Iro».

Por otro lado, el Ayuntamiento realiza una labor continua durante todo el año en el mantenimiento de las redes pluviales municipales, con especial atención a las zonas más bajas de la ciudad y un refuerzo de las labores desde agosto hasta abril.