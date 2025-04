Cádiz, a la cabeza de casos de menores denunciados por violencia de género en Andalucía

Según los informes elaborados por algunas de las asociaciones expertas y dedicadas a la infancia y los menores de edad, las situaciones de violencia de género entre niños y adolescentes no paran de aumentar en toda España. Así lo refleja por ejemplo el último estudio elaborado por la Fundación ANAR que alerta de esta circunstancia y cifra en un 87,2 por ciento ese nivel de crecimiento entre 2018 y 2022. Pero, además, lo más «preocupante» es que casi la mitad de las víctimas no era consciente de serlo, es decir, no entienden como violencia contra ella o contra él la que sí lo es. Además se ha detectado que un 70 por ciento prefiere no denunciar a sus agresores.

Y esta tendencia se puede seguir constatando en la estadística judicial anual de violencia sobre la mujer respecto de 2024, elaborada desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En esta memoria se recogen los asuntos que se han ido tramitando en los órganos judiciales de toda España, del mismo modo que denuncias, resoluciones o medidas impuestas, entre otros.

Y en cuanto a la violencia de género ejercida desde este sector de la población, por menores, Cádiz es uno de las provincias donde, como indica esta estadística, se han ingresado más asuntos. En concreto, en 2024 se registraron 32 procedimientos en los juzgados gaditanos referidos a casos de malos tratos -físicos o psicológicos- cuyos presuntos autores fueron niños o adolescentes. Se trata de una cifra significativa ya que posiciona a la provincia en los primeros puestos de Andalucía, la segunda en más número de causas registradas ya que por delante solo estaría Sevilla, con apenas seis procedimientos más (39). Mientras que por detrás se sitúan el resto de provincias de la comunidad: Málaga (29), Córdoba (19), Granada (14), Almería (7), Jaén (5), y Huelva (1).

Sí se ha producido un descenso con respecto a 2023 ya que entonces se contabilizaron 49 asuntos registrados de esta categoría. Sin embargo esta bajada se ha dado por igual en otros territorios.

Pues bien, a estos procedimientos registrados y según los mismos datos del CGPJ, habría que sumarle otros dos casos más reabiertos y otros que quedaron pendientes del ejercicio anterior. Las ejecutorias sobre violencia de género en menores fueron 22 ingresadas, 10 incoadas y 33 resueltas. Además de otras cuatro pendientes de finalizar.

En cuanto a las sentencias por delitos (no asuntos leves), con imposición de medidas hubo diez. En siete de estos procedimientos se llegó a una conformidad.

Con relación a las edades de estos menores presuntos autores y procesados por violencia de género, de los diez enjuiciados por delito (no por falta leve) la mayoría tenía entre 16 y 17 años y de nacionalidad española. Otros dos casos el agresor tenía entre 14 y 15 años.

Más de 6.000 denuncias en 2024

Como adelantó en este periódico la fiscal delegada de Violencia de Género de Cádiz, y según la Memoria anual que se elabora desde cada delegación del Ministerio Fiscal, el año pasado hubo 6.215 denuncias relacionadas con la violencia machista en la provincia, un incremento sobre los dos anteriores ya que en 2023 se cifró en 5.618 denuncias y en 2022, en 5.767.

Estas cifras podrían ser mayores debido que, tal y como refleja desde hace años la base de los datos de la macroencuesta de Violencia contra la Mujer, en toda España solo se denuncia un 21 por ciento de la violencia que sufren las mujeres, aunque los últimos estudios dicen que puede llegar hasta un 28.

En cuanto a los perfiles de las víctimas menores de edad tienen una edad media de 16 años, según los casos atendidos en Anar. Sobresale la edad comprendida entre los 14 y 17 años (un 98 por ciento de los casos) pero, se alerta, se atienden también casos de niñas de 12 y 13 años.

Estas niñas se caracterizan por tener un rendimiento escolar bajo (49,8%) y una satisfacción escolar baja (47,7%); en la mayoría de los casos, viven mayoritariamente en familias con ambos progenitores (56,4%), con la madre (28%) o con la madre y otro familiar (6,2%); siendo los núcleos familiares predominantemente de nacionalidad española (68,8%).

Pornografía y nuevas tecnologías

Como indicaba la fiscal delegada Lorena Montero, en estos casos de violencia de género en menores se ha detectado que en muchas ocasiones no se reconocen ellos mismos como autores. Asumen patrones que creen que son «normales» tales como el sometimiento, el control de los móviles... «unas conductas que ven como si fueran de amor: 'si haces esto es que me quieres más...'».

Además se advierte que existe una transmisión de pornografía o un tipo de relaciones sexuales de mucha violencia y que asumen también como patrones normales que absorben estos sectores más jóvenes. Los expertos dicen que niños de 10 años acceden a páginas de sexualidad alterada que provoca al mismo tiempo alteraciones en sus relaciones.

Por otro lado, desde la Fundación ANAR se continúa denunciando los efectos 'nocivos' que las redes sociales provocan a este respecto. Según sus últimos estudios, el 79,5% de las adolescentes sufren este tipo de violencia de género a través de las nuevas tecnologías, observándose un importante subida de los casos tras la pandemia (82%).

El 48,8% de las niñas presenta algún tipo de problema de salud mental, que puede presentarse de la siguiente manera: conducta suicida (17,9%), otros problemas psicológicos (13%), problemas de conducta (10,2%) y autolesiones (7,7%). El 69,1% no recibe tratamiento; el 70,3% no denuncia ni tiene intención de hacerlo, una cifra que crece hasta el 78,4%; y el 47,1% no es consciente de su situación.