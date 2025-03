Cádiz bajo la amenaza de Laurence que llega con más lluvia: la batalla con la colada no cesa

La llegada de Laurence no da tregua a las lavadoras: sigue la lluvia

Tras las lluvias intensas que trajeron las borrascas Jana y Konrad, Cádiz se prepara para recibir a Laurence, la décimo segunda borrasca de gran impacto de la temporada 2024/2025.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Laurence llegará a la Península este lunes, aunque es posible que se haga sentir en las últimas horas del domingo.

Si pensabas que podrías disfrutar de un fin de semana sin tener que hacer malabares con el clima, llegan malas noticias: Laurence promete dejar un manto de agua sobre Cádiz, que se unirá al baile de las lavadoras que todos conocemos muy bien. Y es que, con lluvias más intensas de lo habitual, no hay nada más difícil que encontrar ese pequeño momento de calma para secar la ropa.

Las ventanas cerradas, el radiador funcionando a toda máquina y, por supuesto, el eterno dilema de «¿la saco ahora la ropa al tendedero o espero a que pare de llover?».

Eso sí, las temperaturas no serán tan frías como en otras borrascas, pero no te hagas ilusiones: el agua no va a faltar.

La costa gaditana y el interior de la provincia se verán afectados por estas intensas lluvias que, aunque tan necesarias para la tierra, se convierten en un verdadero reto logístico para los que intentan mantener la ropa a salvo de los charcos y la humedad.

Y viene cargadito... — MeteoCádiz (@meteocadiz) March 14, 2025

Para las próximas semanas, parece que las lluvias continuarán, pues las borrascas atlánticas seguirán influyendo en el clima de gran parte del país. Y, no olvides el paraguas y las botas de agua porque Laurence promete dejarnos otra buena dosis de agua en todo el territorio gaditano.

Parece que la primavera que entra el jueves 20 de marzo comenzará con mucha agua en Cádiz.